آماده فروش گاز به امارات هستیم /ذخیره ۱۸میلیارد دلار نفتی در چین

به گزارش خبرنگار مهر، علی کاردر امروز در حاشیه نشست خبری در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تولید نفت و گاز ایران گفت: از ابتدای امسال تاکنون دو حادثه جدید در پارس جنوبی به وقوع پیوسته که منجر به کاهش تولید گاز ایران برای مدت زمان کوتاهی شده است.

معاون وزیر نفت با اعلام اینکه اواسط امسال حجم تولید گاز ایران حدود ۴۹۰ میلیون مترمکعب در روز بوده است که با بهره برداری از ۷ فاز جدید پارس جنوبی هم اکنون ظرفیت تولید گاز از مرز ۸۴۰ میلیون مترمکعب در روز گذشته است تصریح کرد: از این میزان حدود ۲۵۰ میلیون مترمکعب افزایش تولید گاز از حوزه پارس جنوبی داشتیم.

مدیرعامل شرکت ملی نفت با اشاره به تولید روزانه ۴۸۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین در پارس جنوبی اظهار داشت: با توجه به توقف واردات گاز از ترکمنستان هم اکنون مشکلی برای تامین گاز کشور وجود ندارد.

این مقام مسئول همچنین از افزایش ظرفیت تولید میعانات گازی ایران از ۳۲۵ هزار بشکه به حدود ۵۵۰ هزار بشکه در روز خبر داد و افزود: اواسط سال ۹۵ حدود ۷۵ میلیون بشکه میعانات گازی ذخیره سازی شده بر روی آب داشتیم که هم اکنون با بازاریابی انجام گرفته کل حجم ذخیره میعانات گازی روی آب ایران به ۲۵ میلیون بشکه کاهش یافته و پیش بینی می شود که تا پایان فروردین‌ماه سال ۹۶ کل موجودی به فروش برسد.

وی ارزش ۵۰ میلیون بشکه میعانات گازی فروخته شده روی آب ایران را بیش از ۲.۵ میلیارد دلار عنوان کرد و افزود: هم اکنون تولید نفت ایران به تولید ۳.۹ میلیون بشکه در روز رسیده که حتی امکان افزایش تولید نفت به مرز چهار میلیون بشکه در روز وجود دارد که با بهره برداری از واحدهای جدید نمک زدایی این ظرفیت از مرز چهار میلیون بشکه در روز عبور می کند.

افزایش صادرات نفت به ۲.۳ میلیون بشکه

کاردر متوسط صادرات روزانه نفت ایران را از ابتدای امسال تا کنون دو میلیون و ۳۲۵ هزار بشکه اعلام کرد و گفت: از این میزان ۶۵۰ هزار بشکه هم در کنار نفت خام، میعانات گازی به خارج از کشور صادر شده است.

این مقام مسئول در خصوص آخرین وضعیت صادرات نفت خام به اروپا هم توضیح داد: در دسامبر ۲۰۱۶ میلادی، حجم صادرات نفت ایران به حدود ۹۰۰ هزار بشکه افزایش یافت که هم اکنون به طور متوسط روزانه حدود ۶۰۰ هزار بشکه نفت به کشورهای اروپایی صادر می شود.

معاون وزیر نفت با رد هر گونه ارائه تخفیف برای فروش نفت ایران به مشتریان اروپایی و آسیایی تاکید کرد: نفت خام ایران مطابق با قیمت های رسمی به فروش می رسد و عددی را به عنوان تخفیف در نظر نمی‌گیریم.

پیشنهاد جدید نفتی شل به ایران

وی همچنین در خصوص امضای تفاهم نامه با شرکت‌های بین‌المللی هم گفت: شرکت های خارجی همچون اینپکس ژاپن، اوام وی اتریش، شل انگلیس و پتروناس مالزی تاکنون نتایج مطالعات خود را برای توسعه برخی میادین به شرکت ملی نفت ایران ارسال کردند.

ذخیره ۱۸ میلیارد دلار نفتی در چین

کاردر حجم کل طلب‌های باقیمانده نفتی ایران را از پالایشگران اروپایی و آسیایی را حدود ۴.۵ میلیارد یورو اعلام کرد و افزود: از این میزان فقط از هند حدود ۲ میلیارد یورو طلب داریم که گفتگوها توسط شرکت ملی نفت و بانک مرکزی برای وصول بدهی های نفتی از هندی‌ها در حال انجام است.

مدیر عامل شرکت ملی نفت با بیان اینکه در شرایط فعلی پول قابل توجهی از فروش نفت ایران در چین و عمان وجود ندارد تصریح کرد: از زمان دولت قبلی حدود ۱۸ میلیارد دلار پول حاصل از فروش نفت ایران در بانک های چینی سپرده گذاری شده که قرار بوده از محل این ۱۸ میلیارد دلار سه برابر آن وام از سوی چینی‌ها در اختیار شرکت های ایرانی قرار داده شود.

معاون وزیر نفت با بیان اینکه ذخیره ۱۸ میلیارد دلار و وصول آن ربطی به شرایط پسابرجام ندارد و باید مکانیزم قانونی مطالبه وامی که در اختیار چینی ها قرار دادیم در مدت زمان تعیین شده سپری شود، تاکید کرد: تا زمانی که این پروسه و فرآیند قانونی پشت سر گذاشته نشود نمی‌توانیم این ۱۸ میلیارد دلار را از بانک‌های چینی دریافت کنیم.

وی همچنین کل طلب نفتی ایران را از شرکت های کوچک و پالایشگاه های اروپایی را شامل پالایشگاه هایی در یونان و خریدارانی در مراکش و ایتالیا را کمتر از ۵۰۰ میلیون یورو عنوان کرد و یادآور شد: تاکنون کل مطالبات نفتی ایران به طور کامل وصول شده است.

پیشنهاد گازی ایران به کرسنت امارات

به گزارش مهر، کاردر در پاسخ به پرسشی در خصوص قرارداد کرسنت هم گفت: دو هفته پیش به شرکت الهلال امارات(کرسنت) درخواست رسمی دادیم که آماده تحویل گاز به آنها هستیم و آنها در حال بررسی این مساله هستند.

به گفته مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران این مساله در قالب روح کلی همان قرارداد قبلی پیگیری می‌شود و قرارداد جدیدی منعقد نشده است.

برگزاری مناقصه‌ نفتی در ۲۷ بهمن

این عضو هیات مدیره شرکت ملی نفت همچنین با اشاره به برگزاری مناقصه میدان‌های نفتی ایران، یادآور شد: فراخوان شرکت ملی نفت ایران ارائه شد و شرکت‌های خارجی مدارک خود را به شرکت ملی نفت ایران ارسال کردند. به‌طور کلی ۲۹ شرکت در لیست اول قرار گرفتند و از آنجایی که اطلاعات برخی از شرکت ها کامل نبود درخواست دادیم اطلاعات خود را مجددا ارسال کنند. ما علاقه‌ داریم تعداد بیشتری شرکت در لیست مناقصات قرار بگیرند، اما فعلا ۲۹ شرکت تایید صلاحیت شدند.

معاون وزیر نفت با اشاره به زمان برگزاری مناقصه، تاکید کرد: قرار بود نخستین مناقصه در آخر ژانویه برگزار شود اما این مناقصه با ۱۵ روز تاخیر و در ۱۵ فوریه (۲۷ بهمن) برگزار خواهد شد. اسناد تهیه شده و در مرحله گرفتن تاییدیه از کمیسیون مناقصات است.

کاردر در خصوص طرح های تولید LNG ایران هم اظهار کرد: همچنین در زمینه‌ی LNG فراخوان داده شده تا شرکت‌ها در این زمینه اقدام کنند و ظرفیت تعیین شده ۱.۵ میلیون تنی را برای LNG اعلام کردیم تا سرمایه‌گذاران پیشنهاد خود را ارائه دهند.

دلایل تاخیر در توسعه لایه نفتی پارس جنوبی

این مقام مسئول در خصوص دلایل تاخیر در توسعه لایه نفتی پارس جنوبی با اشاره به برداشت لایه‌های نفتی پارس جنوبی، تبیین کرد: در برداشت از این لایه‌ها تاخیر داریم که دلیل آن نامساعد بودن آب و هوا در منطقه است. در حدود ۴۵ روز گذشته تنها هشت روز توانستیم از خلیج فارس استفاده اجرایی داشته باشیم. هر زمان هوا بهتر شد کشتی‌ها را مستقر می‌کنیم. امیدوارم بتوانیم ۳۰ تا ۳۵ هزار بشکه از لایه‌های نفتی پارس جنوبی برداشت کنیم. در حال حاضر از نظر عملیاتی و تجهیزات مشکلی در این زمینه وجود ندارد.

وی در پایان در مورد گاز اسیدی موجود در هوای اهواز، خاطرنشان کرد کرد: این گاز همراه با وجود ریزگردها در هوا مردم این شهر را آزار می‌دهد. امیدواریم تا ۱۵ اسفندماه یا پایان ماه جاری طرحی که مشهور به طرح آماک است به تولید برسد و دیگر گاز اسیدی نداشته باشیم تا میزان آلودگی هوای اهواز کاهش می یابد.