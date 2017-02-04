افزایش دوبرابری تولید برق در نیروگاه مفتح همدان

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پیشاهنگ ظهر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه برق شهید مفتح اظهار داشت: با توجه به بحران آب کشور، صرفه‌جویی در مصرف آب در تمام نیروگاه‌های کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به استفاده از پسآب فاضلاب و انتقال آن به نیروگاه عنوان کرد: سالانه ۱۰ میلیون متر مکعب آب در نیروگاه مفتح مصرف می‌شد که ۶ میلیون مترمکعب در استفاده از پساب فاضلاب و ۲.۵ میلیون متر مکعب نیز از تبدیل برج خشک به برج تر صرفه‌جویی شده است.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی اضافه کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای احداث سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه برق شهید مفتح، برای صرفه‌جویی از این پساب است تا پساب در اختیار کشاورزان و صنایع استان قرار گیرد.

پیشاهنگ با بیان اینکه سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه برق شهید مفتح طی مدت ۳۰ ماه به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: امسال دو برابر سال قبل در نیروگاه مفتح برق تولید شد بطوری که این تولید روحیه را به نیروگاه بازگردانده است.

وی افزود: این پروژه ۱۰۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مشاور شرکت قدس نیرو و کاهش ۸۵ درصد صرفه‌جویی آب را به همراه دارد.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی عنوان کرد: با طراحی انجام شده توان نیروگاه و راندمان آن کاهش پیدا نمی‌کند.