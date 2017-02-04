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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۱

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی عنوان کرد:

افزایش دوبرابری تولید برق در نیروگاه مفتح همدان

افزایش دوبرابری تولید برق در نیروگاه مفتح همدان

همدان - معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی گفت: امسال دو برابر سال قبل در نیروگاه مفتح همدان برق تولید شد بطوری که این تولید روحیه را به نیروگاه بازگردانده است.

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالرسول پیشاهنگ ظهر شنبه در مراسم کلنگ‌زنی سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه برق شهید مفتح اظهار داشت: با توجه به بحران آب کشور، صرفه‌جویی در مصرف آب در تمام نیروگاه‌های کشور در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به استفاده از پسآب فاضلاب و انتقال آن به نیروگاه عنوان کرد: سالانه ۱۰ میلیون متر مکعب آب در نیروگاه مفتح مصرف می‌شد که ۶ میلیون مترمکعب در استفاده از پساب فاضلاب و ۲.۵ میلیون متر مکعب نیز از تبدیل برج خشک به برج تر صرفه‌جویی شده است.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی اضافه کرد: برنامه‌ریزی انجام شده برای احداث سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه برق شهید مفتح، برای صرفه‌جویی از این پساب است تا پساب در اختیار کشاورزان و صنایع استان قرار گیرد.

پیشاهنگ با بیان اینکه سیستم خنک‌کننده اصلی و کمکی واحد ۲۵۰ مگاواتی نیروگاه برق شهید مفتح طی مدت ۳۰ ماه به بهره‌برداری خواهد رسید، گفت: امسال دو برابر سال قبل در نیروگاه مفتح برق تولید شد بطوری که این تولید روحیه را به نیروگاه بازگردانده است.

وی افزود: این پروژه ۱۰۲ میلیارد تومان سرمایه‌گذاری مشاور شرکت قدس نیرو و کاهش ۸۵ درصد صرفه‌جویی آب را به همراه دارد.

معاون راهبری تولید شرکت مادر تخصصی نیروی برق حرارتی عنوان کرد: با طراحی انجام شده توان نیروگاه و راندمان آن کاهش پیدا نمی‌کند.

کد مطلب 3896519

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