محورهای مواصلاتی سمنان ۲۶مجروح برجای گذاشت/ یک نفر جان باخت

سرهنگ حسن خسروجردی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به جزئیات تصادف منجر به فوت طی دو روز گذشته در محورهای مواصلاتی استان سمنان ابراز داشت: واژگونی یک دستگاه مینی بوس در کیلومتر ۹۰جاده دامغان-جندق به دلیل عدم ناتوانی راننده در کنترل وسیله نقیله باعث واژگونی خودرو و مجروح شدن پنج نفر و کشته شدن یک نفر شد.

وی ضمن بیان اینکه محورهای مواصلاتی استان سمنان طی دو روز گذشته با ۱۹تصادف خسارتی و 11 تصادف جرحی همراه بود که ۲۶ نفر از هموطنانمان مجروح شدند، افزود: باید توجه داشت رعایت نکات ایمنی و توجه به علائم رانندگی می توانست این میزان را به حداقل کاهش دهد لذا از رانندگان تقاضا داریم برای داشتن سفری ایمن و لذت بخش توصیه های پلیس را جدی بگیرند.

رئیس پلیس راه استان سمنان با بیان اینکه به جز محور اولنگ-رامیان که بر اثر بارش برف بسته است، هم اکنون درهمه محورهای استان ترددی روان برقرار است، ابراز داشت: از رانندگانی که قصد سفر به شهرهای شمالی را دارند توصیه می کنیم از جاده های ایمن و مطمئن استفاده کنند.

خسروجردی گفت: محور اولنگ-رامیان به دلیل نامساعد بودن زیرساخت ها امکان تردد در فصل سرما در آن وجود ندارد لذا بهترین خط عبور در حال حاضر محور شاهرود-آزادشهر است که عوامل راهداری، هلال احمر و پایگاه پلیس به صورت شبانه روز در آن مستقر هستند.

وی در ادامه تصریح کرد: با توجه به سرما و برودت هوا امکان یخ زدگی سطح جاده وجود دارد لذا از رانندگانی که اوایل غروب و صبح زود در محورهای استان تردد دارند تقاضا می کنیم سرعت مطمئن و فاصله طولی را رعایت کنند تا در صورت مواجه شدن با بحران بتوانند خودرو را به راحتی کنترل کنند.

رئیس پلیس راه استان سمنان افزود: رانندگانی که قصد عبور از گردنه های برفگیر استان را دارند تقاضا می کنیم علاوه بر داشتن تجهیزات لازم، غذا و سوخت کافی را به همراه داشته باشند تا در صوررت بروز مشکل و حادثه تا رسیدن عوامل امدادی بتوانند از گرما و غذای کافی بهره مند باشند.