تبعیض در فدراسیون وکمیته داوران وجود ندارد/حرفمان را دربازی بزنیم

امیر قلعه نویی در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به بازی فردای تراکتورسازی با پرسپولیس اظهار داشت: بازی مهمی پیش رو داریم اما مثل همیشه می گویم که نتیجه دست خداست، قهرمانی هم دست خداست.

وی ادامه داد: بازیکنان تراکتورسازی برای بازی با پرسپولیس انگیزه دارند و ما پس از بازی با ماشین سازی در کنار انجام تمرینات، از لحاظ روحی روانی روی بچه ها کار کردیم.

سرمربی تراکتورسازان عنوان کرد: ما امسال تیم خوب و با تجربه ای داریم و با اینکه داشتن چنین مهره هایی سخت است اما باید بگویم که امسال یکی از بهترین سالهای مربیگری من است.

قلعه نویی در پاسخ به این سئوال خبرنگار مهر در خصوص رضایت وی از امتیازگیری تراکتورسازی در نیم فصل دوم، اظهار کرد: نیم فصل دوم امتیاز گرفتن سخت است اما ما نگاه نمی کنیم که نیم فصل اول چقدر امتیاز گرفتیم و نیم فصل دوم چقدر، با این حال نگاه ما به رقیب خودمان است.

وی در خصوص حضور هواداران تیم تراکتورسازی در بازی با پرسپولیس گفت: به هواداران تراکتورسازی گفته ام همیشه تیم خود را تشویق کنند. در بازی با پرسپولیس هم از آنها می خواهم که تیم خود را تشویق کنند.

سرمربی تراکتورسازی یادآور شد: امیدوارم در بازی با پرسپولیس روز خوب ما باشد و ما بتوانیم حرف خودمان را در زمین بزنیم. عقیده دارم که نه در فدراسیون و نه در کمیته داوران هیچ تبعیضی وجود ندارد و ما باید حرفمان را داخل زمین مسابقه بزنیم.

گفتنی است دیدار تیم های پرسپولیس تهران و تراکتورسازی تبریز از چارچوب بازی های هفته بیستم لیگ برتر باشگاه های کشور از ساعت ۱۵ روز یکشنبه ۱۷ بهمن در ورزشگاه آزادی تهران برگزار خواهد شد.