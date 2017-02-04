وزیر علوم تحقیقات و فناوری وارد گرگان شد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد فرهادی صبح شنبه با استقبال استانداری گلستان، نمایندگان مجلس و مسئولان استانی وارد فرودگاه گرگان شد.

فرهادی قرار است در سفری یک روزه به گرگان، پس از اداری احترام به مقام شهدا در دانشگاه منابع طبیعی، نشست با ریاست، معاونین و مدیران دانشگاه جامع گلستان دیدار داشته باشد.

شرکت در مراسم جشن انقلاب و افتتاح آزمایشگاه تحقیقات آب و رسوب دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان که با حضور استاندار گلستان و تنی از چند از مدیران استاند گلستان، دیگر برنامه سفر است.

وی در پایان این سفر، با روسای دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی استان گلستان دیدار خواهد داشت.