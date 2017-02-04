هیچ سازمان ونهادی حمایتم نکرد/پیشکش یک آبادانی به شهدای مدافع حرم

بهنام کاوه در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص چگونگی اجرای نمایشش در سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در تهران افزود: نمایش خیابانی کوچ در بخش میهمان سی و پنجمین جشنواره فجر حضور داشت که طی دو روز تعیین شده از سوی دبیرخانه جشنواره برای علاقمندان به اجرا درآمد و در روز نخست این کار به شهدای آتش نشان در حادثه پلاسکو تقدیم شد.

وی با اشاره به اجرای چهار مرتبه ای نمایش کوچ در طی این دو روز اظهار کرد: نمایش کوچ در میان مخاطبان بازتاب پیدا کرده بود و از این رو در روز چهارم تماشاچیانی که تعدادشان هم کم نبود پیش من آمدند و گفتند که علاقه دارند تا نمایش کوچ از آبادان را به طور مجدد ببینند و از این رو من موضوع را با دبیرخانه جشنواره در میان گذاشتم.

کاوه تصریح کرد: مسئولان جشنواره در پاسخ گفتند که اگر تماشاچی متقاضی دیدن نمایش است ما با اجرای شما مشکلی نداریم و به این ترتیب طی هماهنگی انجام شده در روز هفتم از سوی دبیرخانه جشنواره مجالی دوباره برای دیدن این نمایش به ما داده شد که این بار یکی از مدیران دبیرخانه سئول و معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی نیز کار را دیدند، مردم از نمایش کوچ به خوبی استقبال کردند، کسانی که ندیده بودند دیدند و کسانی هم که دیده بودند باز هم برای دیدن این نمایش آمدند.

کارگردان، نویسنده و بازیگر نمایش کوچ با اشاره به تماس مسئولان جشنواره با وی و اعلام کسب موفقیت اش در بخش دفاع مقدس این جشنواره گفت: در این بخش سه کار برگزیده شدند (کوچ اثر برتر) و از ۵ نمایشنامه نیز برای تولید اعلام حمایت شد.

کاوه افزود: در آئین اختتامیه و پس از خواندن آرای در بخش دفاع مقدس و معرفی من به روی سن رفتم و از مجری یک زمان کوتاه برای سخن گفتن خواستم که موافقت کرد.

وی اظهار کرد: با همان لهجه آبادانی ام در حالی که لوح را به سمت تماشاچیان گرفته بودم، گفتم «مو» که به یکباره سالن تالار وحدت در سکوت فرو رفت و ادامه دادم « مو اینو (لوح) تقدیم می کنم به رفیقم» همه گفتن باز می خواهد رفیق بازی دربیاره که ادامه دادم « این رفیقم خاصه، همونیه که چندی پیش در سوریه در دفاع از حرم شهید شد» که بلافاصله با تشویق تماشاچیان همراه شد، این تشویقها و حتی پس از پایان برنامه اختتامیه هم ادامه داشت و افراد زیادی برای تبریک به پیش من آمدند، من لوحی را که از این جشنواره به دست آوردم به شهیدان مدافع حرم شهرم «سردار سیاح طاهری و احمد مکیان» که از رفیقان خوبم بودند، تقدیم کردم.

وی تصریح کرد: در آن لحظه ای که بالای سن ایستاده بودم و تماشاچیان داشتند مرا تشویق می کردند یک دیالوگ به ذهنم آمد و این دیالوگ این بود« تالار وحدت پر از ستاره بود اما همه اون بالا و در آن لحظه خاص فقط آبادان بود و بس».

کارگردان نمایش کوچ در ادامه این گفتگو دلخوریهایش را از مسئولان شهری فراموش نکرد و گفت:در آبادان هیچ کس به فکر بازگرداندن هنر شهر به جایگاه و رتبه نخست اش نیست، ما به طور دقیق برای بخش هنری آبادان داریم، جهاد می کنیم.

حمایت در حد حرف

کاوه افزود: هیچ مسئولی در آبادان دلسوز هنر از جمله تئاتر خیابانی نیست. هر کس هم حرفی می زند به موقعش و سر به زنگاه این کار را انجام می دهد، یعنی به محض اینکه یک اتفاق خوب برای شهر می افتد همه می آیند و می گویند ما حمایت می کنیم و یا با حمایت ما چنین اتفاقی افتاد و این در حالی است که آنها تنها حرف می زنند، وعده می دهند و پس از آن دیگر خودشان را کنار می کشند.

وی اظهار کرد: من به عنوان کسی که در خانه و در اتاق خودم تمریناتم را انجام می دهم، وقتی در آن محیط خاص تئاتر و در میان آن همه ستاره، امکان راهیابی به چنین جشنواره ای را پیدا می کنم و برگزیده می شوم، حس خوبی دارم، به طور قاطع می گویم من به تنهایی دارم از نام شهرم حمایت می کنم، آن را بلند آوازه می کنم و این برایم بسیار ارزشمند است.

کاوه تصریح کرد: ما از مسئولان انتظار خاصی نداریم جز اینکه از هنر این شهر حمایت کنند تا فردا روز بهنام کاوه های دیگری بتوانند متولد شوند، پا به عرصه بگذارند وبروند و در جشنواره های مختلف هنری بدرخشند.

کارگردان اثر برتر سی و پنجمین جشنواره فجر گفت: تحت هیچ شرایطی از راهی که در پیش گرفته ام، خسته نمی شوم زیرا امیدم به خدا و تکیه ام به خودم است، خودم دیالوگهایم را می نویسم، در اتاقم تمرین می کنم و با خرج خودم راهی جشنواره می شوم و کسی حمایتم نکرده و نمی کند.

کاوه افزود: اگر بخواهم به حمایت مسئولان شهری دل ببندم به طور قطع به جایی نمی رسم، یکی وعده می دهد و زیر بار انجام وعده اش نمی رود و دیگری اصلا حمایتی نمی کند اما نکته جالب در این میان آن است که وقتی خودت به تنهایی تلاش می کنی و می توانی به جایگاهی برسی که نام و نشان شهر را بلند آوازه کنی آنگاه همه مسئولان از راه می رسند، با شما عکس یادگاری می گیرند و خلاصه اش کلی با شما پز می دهند.

راهم را پیدا کرده ام

وی اظهار کرد: حرفهایی که زدم، گله نیست، من راهم را یافته ام و با قدرت نشان دادم که اگر کسی هم مرا حمایت نکند باز همچنان به پیش می روم، اگر حرفی می زنیم به آن دلیل است که اینها جزئی از حقوق شهروندی ما آبادانی هاست که مسئولان نسبت به ادای این حقوق وظیفه دارند.

کاوه تصریح کرد: من تا اینجا، جهاد خود را کرده ام و سعی کردم به عنوان یک شهروند آبادانی تا آنجا که می توانم در حق شهرم قدمهای مثبتی بردارم، باز هم می گویم نه الان و نه هیچ زمان دیگری هیچ کس، هیچ سازمانی و هیچ نهادی مرا حمایت نکرد.

وی خطاب به مسئولان شهر گفت: مسئولان اگر قصد بهره برداری دارند، حداقل هنرمندان را حمایت کنند بعد بهره برداریهایشان را انجام دهند، وقتی امثال من بتوانند با تلاشهای بی وقفه خود و استفاده از ابزارهای شخصی به جایی برسند که در عرصه های ملی و حتی فراملی بدرخشند دیگر حمایت یک مسئول چه دردی از هنرمند دوا می کند؟ من به عنوان یک شهروند آبادانی که از کودکی و در کف خیابانهای همین شهر کار می کردم تا الان که توانستم این افتخار را برای شهرم رقم بزنم، بسیار خوشحالم.

به گزارش خبرنگار مهر، نمایش کوچ به نویسندگی، کارگردانی و بازیگری بهنام کاوه و بازی عباس سلطانی، سعید سبتاوی و احمد طاهریان پور توانست عنوان اثر برگزیده را از سی و پنجمین جشنواره بین المللی تئاتر فجر در بخش دفاع مقدس از آن خود کند.



