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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۰۹

مدیر جامعه القرآن کشور:

۸۰۰ شعبه جامعه القرآن در کشور فعالیت می‌کنند

۸۰۰ شعبه جامعه القرآن در کشور فعالیت می‌کنند

گرگان – مدیر جامعه القرآن الکریم کشور گفت: ۸۰۰ شعبه جامعه القرآن به همراه ۹۰ مدرسه تابعه در کشور فعالیت می‌کنند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدمهدی طباطبایی در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های دهه فجر گرگان که صبح شنبه در جامعه القرآن این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر امروز در جامعه ارزش‌های قرآنی حاکم شود، باطل از میان خواهد رفت و تاثیرات مثبتی در جامعه خواهد گذاشت.

وی افزود: امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرآن را در تمامی ابعاد از جمله سیاسی، احتماعی و اخلاقی وارد کردند که پیش از این مهجور مانده بود.

مدیر جامعه القرآن کریم کشور با بیان اینکه بیش از پنج هزار موسسه در کشور به ثبت رسیده، تصریح کرد: یکی از این موسسات جامعه القرآن بوده که ۸۰۰ شعبه و ۹۰ مدرسه تابعه دارد.

طباطبایی ادامه داد: در استان گلستان نیز ۳۵ شعبه جامعه القرآن و ۴۰۰ پرسنل در بخش آموزش و اداری مشغول به فعالیت هستند.

وی یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی در کشور هیچ حافظ قرآنی وجود نداشت، اما امروز حافظان قرآن بسیاری در کشور وجود دارند که نتیجه انقلاب اسلامی در کشور است.

کد مطلب 3896534

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