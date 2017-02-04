به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام سیدمحمدمهدی طباطبایی در مراسم افتتاح متمرکز پروژه‌های دهه فجر گرگان که صبح شنبه در جامعه القرآن این شهرستان برگزار شد، اظهار کرد: اگر امروز در جامعه ارزش‌های قرآنی حاکم شود، باطل از میان خواهد رفت و تاثیرات مثبتی در جامعه خواهد گذاشت.

وی افزود: امام خمینی (ره) پس از پیروزی انقلاب اسلامی، قرآن را در تمامی ابعاد از جمله سیاسی، احتماعی و اخلاقی وارد کردند که پیش از این مهجور مانده بود.

مدیر جامعه القرآن کریم کشور با بیان اینکه بیش از پنج هزار موسسه در کشور به ثبت رسیده، تصریح کرد: یکی از این موسسات جامعه القرآن بوده که ۸۰۰ شعبه و ۹۰ مدرسه تابعه دارد.

طباطبایی ادامه داد: در استان گلستان نیز ۳۵ شعبه جامعه القرآن و ۴۰۰ پرسنل در بخش آموزش و اداری مشغول به فعالیت هستند.

وی یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی در کشور هیچ حافظ قرآنی وجود نداشت، اما امروز حافظان قرآن بسیاری در کشور وجود دارند که نتیجه انقلاب اسلامی در کشور است.