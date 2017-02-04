افزایش بودجه فرهنگی دانشجویی علوم پزشکی/ تعیین سرانه هر دانشجو

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدرضا داودآبادی فراهانی امروز در نشست خبری حوزه وزارت بهداشت در پاسخ به خبرنگار مهر در خصوص وضعیت سرانه فرهنگی- دانشجویی دانشجویان علوم پزشکی گفت: خوشبختانه ما پس از دو سال و نیم توانستیم بودجه فرهنگی و دانشجویی را سامان بدهیم.

وی با اشاره به وضعیت سرانه ناعادلانه برای دانشجویان علوم پزشکی گفت: من در دو سال گذشته سعی کرده بودم که بودجه فرهنگی را از دانشجویی جدا کنم، اما این موضوع فایده چندانی نداشت؛ چراکه دانشگاه ها با کم آوردن پول حوزه دانشجویی دوباره بودجه فرهنگی را به حوزه دانشجویی اختصاص می دادند.

فراهانی افزود: امسال به این نتیجه رسیدیم که باید بودجه حوزه آموزش افزایش یابد؛ چراکه در حوزه علوم پزشکی، بودجه آموزشی، فرهنگی و دانشجویی در ذیل عنوان آموزش در سازمان برنامه و بودجه دیده می شود.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت خاطرنشان کرد: با توجه به این موضوع بودجه آموزشی ۶۹ درصد برای سال ۹۶ افزایش پیدا کرد و بودجه حوزه فرهنگی- دانشجویی نیز به این ترتیب حدود ۴۳ درصد افزایش یافت.

وی افزود: البته این موضوع در دانشگاه های علوم پزشکی متفاوت است و میزان افزایش بودجه از ۲۱ درصد تا ۲۰۰ درصد متفاوت بوده و اگر همچون سال گذشته ۹۵ درصد بودجه تخصیص پیدا کند برای سال آینده وضعیت خوبی خواهیم داشت.

فراهانی از اصلاح سرانه دانشجویی در سازمان برنامه و بودجه در حوزه علوم پزشکی خبر داد و گفت: سرانه هر دانشجو یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تعیین شده که این بودجه باید صرف معیشت و وضعیت رفاهی و فرهنگی دانشجویان شود و خوشبختانه بودجه ورزش، رفاهی و فرهنگی به صورت شفاف جدا شده است.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت افزود: برخی از دانشگاه ها سرانه دانشجویی را تا ۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان و برخی دیگر نیز کمتر از یک میلیون تومان در نظر گرفته اند که سعی داریم ارقام پایین تر را به همان رقم سرانه دانشجویی تعیین شده برسانیم.

وی با اشاره به وضعیت مالی صندوق رفاه دانشجویان علوم پزشکی گفت: متاسفانه علی رغم صحبت هایی که در مورد ناعادلانه بودن بودجه صندوق رفاه دانشجویان وزارت بهداشت گفته شده، هنوز اتفاقی رخ نداده و وضع صندوق رفاه همانند گذشته است.

فراهانی با اشاره به آخرین وضعیت پایش سلامت روان دانشجویان علوم پزشکی گفت: سال گذشته پایش سلامت روان به صورت پایلوت فقط برای دانشجویان جدیدالاورود برگزار شد و حدود ۲۷ هزار نفر تست های این پایش را پر کردند، اما از امسال برای تمامی دانشجویان این پایش اجباری شد.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت استفاده از امکانات رفاهی و معیشتی برای دانشجویان منوط به پر کردن فرم مربوط به این تست است که با توجه به اینکه این تست در سامانه گلستان قرار گرفته، دانشجویان فرصت دارند که پرسشنامه ها را در زمان ثبت نام تکمیل کنند.

وی با اشاره به نتایج پایش سلامت روان اظهار داشت: بر اساس این پرسشنامه ها ۲ درصد از دانشجویان علوم پزشکی دارای آسیب جدی و ۱۸ درصد در معرض خطر هستند که برای این ۲۰ درصد مصاحبه هایی طراحی شده و پس از آن مشخص می شود که پرسشنامه مربوطه تا چه اندازه روایی دارد.

فراهانی درباره آخرین وضعیت ابلاغ آیین نامه شهرداران خوابگاه ها گفت: بر اساس برنامه ریزی امسال باید ۲۰ درصد از خوابگاه ها شهردار داشته باشند و با توجه به بحث های حقوقی مربوط به شهرداران خوابگاه به زودی آیین نامه شوراهای صنفی پس از اصلاح موارد مورد نیاز و آیین نامه شهرداران خوابگاه از سوی وزیر بهداشت ابلاغ خواهد شد.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت افزود: با ابلاغ آیین نامه شهرداران خوابگاه از این پس سرنوشت خوابگاه ها در اختیار دانشجویان قرار می گیرد. سرپرست خوابگاه به ناظر عالی بدل می شود و شهردار با انتخاب شورای صنفی دانشجویان مسئولیت خوابگاه را به عهده می گیرد.

وی گفت: من پیشنهاد دادم که نام خوابگاه های دانشجویی به خانه دانشجویی تغییر کند؛ چراکه این مکان ها فقط خوابگاه نیست و دانشجویان ما در آن زندگی می کنند.

فراهانی درباره برخی اعتراض ها به انتخابات شوراهای صنفی گفت: چند مورد در برخی دانشگاه ها اعتراض خود را عنوان کردند که ما به آنها اعلام کردیم که باید مراتب اداری اعتراضات را طی کرده و پس از آن به وزارتخانه مراجعه کنند.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت درباره وضعیت فعالیت های فرهنگی و سیاسی تشکل ها و کانون های دانشجویی در دانشگاه های علوم پزشکی گفت: دولت تدبیر و امید وعده هایی در حوزه فعالیت های فرهنگی و باز شدن فضای سیاسی دانشگاه ها داده بود.

وی افزود: همانطور که همه می دانند حوزه فرهنگ، حوزه پرچالشی است و همیشه نیمی از مردم مخالف فعالیت های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هستند، اما این موضوع در مورد حوزه سلامت چندان صدق نمی کند. بالاخره تعدادی از مردم از این حوزه رضایت دارند.

فراهانی گفت: ما نیز چون دولت اعتدالیم از دو طرف پس گردنی می خوریم اما سعی کردیم در جاده ای که دولت تعیین کرده حرکت کنیم. با این وجود بسیاری از کانون های فرهنگی و حوزه هایی که برای فرهنگ دلسوزی دارند از برخی تنگ نظری ها در دانشگاه‌ها نالانند.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت افزود: به طور نمونه در دانشگاهی عنوان شده که کانون تئاتر اختلاط ایجاد می کند و به آن مجوز داده نمی شود این دیگر نامش عقب ماندگی فرهنگی است. تئاتر تفکیک جنسیتی ندارد و می توان با تعیین یک ناظر از سوی دانشگاه و رعایت حدود مسئله را حل کرد.

وی تاکید کرد: ما همیشه عنوان کردیم فضای باز فرهنگی به معنی ولنگاری فرهنگی نیست و فضای باز سیاسی نیز تا زمانی که در آن حوزه بداخلاقی صورت نگیرد و بدرفتاری نباشد، می توان آن را پیش برد.

فراهانی یادآور شد: دانشگاه ها هم همچون سایر بخش های کشور با فضای سیاسی موجود ارتباط دارند من دلواپسی را تقبیح نمی کنم اما به جهت دلواپسی برخی از دلواپسان هنوز به آن توسعه ای که می خواستیم در حوزه سیاسی داشته باشیم نرسیدیم، اما در این میان از صبر و حوصله تشکل های دانشجویی که حساسیت ها را درک کردند، تشکر می کنم.

معاون وزیر بهداشت با اشاره به جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت گفت: جشنواره با تحول کیفی مواجه شده و امسال به عنوان دوره هشتم نقطه عطف مهمی در جشنواره فرهنگی خواهد بود.

وی افزود: پیش از این صرفا دانشجویان علوم پزشکی مخاطب جشنواره بودند که در تغییر جدید کارکنان دانشگاه ها و اعضای جامعه پزشکی به همراه دانشجویان دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد نیز به مخاطبین جشنواره اضافه شدند.

معاون وزیر بهداشت از فرهنگ سلامت به عنوان عنصر اصلی جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت نام برد و گفت: از دیگر ویژگی های این جشنواره استفاده از چهره های شاخص فرهنگی- هنری به عنوان ۵ دبیر تخصصی حوزه های تئاتر، فیلم، ادبی هنرهای تجسمی و موسیقی است.

فراهانی افزود: پیش از این جشنواره از لحاظ تخصصی گسترده تر بود، اما در این دوره بخش نشریات دانشجویی و فضای مجازی از آن جدا شدند.

وی خاطرنشان کرد: جشنواره به مدت یک هفته از ۲۵ فروردین ماه ۹۶ در پردیس تئاتر تهران برگزار می شود و در کنار آن نمایشگاهی برای نمایش آثار بزرگان حوزه سلامت که دستی بر هنر دارند و فروشگاهی نیز برای استفاده دانشجویان برپا می شود.

معاون وزیر بهداشت از برگزاری دومین المپیاد ورزش های همگانی برای دختران در اسفند ماه خبر داد و گفت: در المپیاد سال گذشته که برای پسران بود، ۵۰۰ دانشجو شرکت کردند، اما امسال یک هزار و ۴۰۰ نفر از دانشجویان دختر علوم پزشکی در هفته اول اسفند ماه در خزرآباد ساری گردهم می آیند.

فراهانی با اشاره به برگزاری جشنواره نشریات دانشجویی گفت: سال گذشته وزارت علوم میزبان جشنواره بود اما در این دوره دوم ما میزبان نشریات دانشجویی تمامی مراکز آموزش عالی کشور هستیم که در هفته دوم اردیبهشت ماه ۹۶ همزمان با کارگاه های تخصصی برگزار می شود.

وی افزود: تاکنون ۱۵ هزار و ۳۵۴ اثر در سامانه جشنواره نشریات دانشجویی ثبت شده که این میزان بیش از آمار سال گذشته بوده و آثار در اسفند ماه داوری می شود.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت با اشاره به آمار ثبت شده در جشنواره فرهنگی وزارت بهداشت نیز گفت: تاکنون ۱۹ هزار و ۲۶۷ اثر در سامانه جشنواره فرهنگی ثبت شده که تنها یک هزار و ۶۰۳ اثر در حوزه فرهنگی سلامت بوده است.

فراهانی با اشاره به برگزاری جشنواره قرآن و عترت دانشگاهیان گفت: مرداد ماه ۹۶ دانشگاه علوم پزشکی شیراز میزبان بیست و دومین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه های علوم پزشکی است که تاکنون ۲۵ هزار و ۱۰۳ نفر در این جشنواره ثبت نام کرده اند.

وی افزود: وزارت بهداشت سال آینده میزبان جشنواره ملی قرآن و عترت است و تمام دانشجویان علوم پزشکی، دانشگاه های وابسته به وزارت علوم و دانشگاه آزاد در آن شرکت می کنند.

معاون وزیر بهداشت درباره فعالیت های حوزه فرهنگی و گسترش آن به حوزه کارکنان و اساتید دانشگاه های علوم پزشکی گفت: بر اساس اسناد فرادستی در شورای عالی انقلاب فرهنگی معاونان فرهنگی متولی حوزه فرهنگ برای دانشجویان، کارکنان و اساتید دانشگاه هستند که پیش از این حوزه کارکنان و اساتید مغفول مانده بود.

فراهانی ادامه داد: ما در سطح جامعه پزشکی آدم های معروفی داریم که در حوزه فرهنگی فعالیت می کنند که نمونه آن دکتر افشین یداللهی و دکتر محمد اصفهانی هستند.

معاون دانشجویی، فرهنگی وزارت بهداشت از تشکیل ستاد اردوهای جهادی دانشگاهیان در وزارت بهداشت خبر داد و گفت: وزیر بهداشت از ۲۰ سال قبل در حوزه کارهای جهادی سابقه داشته و بر موضوع اردوهای جهادی به ما بسیار تاکید کرد و همین موجب شد که ما از تابستان سال گذشته به موضوع اردوهای جهادی ورود پیدا کنیم.

فراهانی تصریح کرد: پیش از این زحمت اردوهای جهادی با بسیج بود، اما ما پس از برگزاری پایلوت چهار اردوی جهادی و شرکت بیش از ۵۰۰ نفر متوجه استقبال بسیار خوب دانشجویان، کارکنان و اساتید شدیم. با تشکیل این ستاد، چند هدف گذاری صورت گرفت که هم مناطق محروم، هم حاشیه شهرها و هم نیازهای خاص در این اردوهای جهادی مرتفع شود.

وی یادآور شد: به طور نمونه قرار است با همکاری سازمان انتقال خون و فعالیت هایی که در این اردوهای جهادی صورت می‌گیرد بزرگترین بانک سلول بنیادی خاورمیانه را ایجاد کنیم تا با ایجاد یک کمپین گسترده بتوانیم دانشجویان بسیاری را در این حوزه به کار بگیریم.

معاون وزیر بهداشت افزود: ستاد اردوهای جهادی دانشگاهیان یک ستاد فراوزارتی و فرادستگاهی است و از بسیج جامعه پزشکی، کانون های فرهنگی، کانون های هلال احمر، کانون های خیریه، بسیج دانشجویی و سایر تشکل های این حوزه در آن عضو هستند.