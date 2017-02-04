کشف ۵۰ هزار قوطی انواع مشروبات الکلی

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، سعید اسدی ملک دادستان عمومی و انقلاب بندرعباس با اعلام این خبر گفت: ماموران پایگاه دریابانی شهرستان جاسک اواخر هفته گذشته موفق به توقیف یک فروند لنج حاوی انواع مشروبات الکلی شدند و در بازرسی از این لنج نزدیک به ۵۰ هزار بطری از انواع مشروبات الکلی کشف و ضبط شد.

دادستان مرکز هرمزگان افزود: متهمان پس از مواجهه با ماموران با استفاده از قایق های تندرو از لنج توقیف شده جدا و متواری شدند که با اقدام مناسب صورت گرفته دو نفر از آنان سریعا دستگیر شدند.

به گفته اسدی دو نفر از سرباندهای قاچاق مشروبات در بندر عباس دستگیر شدند و تلاش برای شناسایی و دستگیری دیگر متهم پرونده ادامه دارد.