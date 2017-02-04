توقیف محموله بزرگ البسه قاچاق در کرمانشاه

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ "علیرضا مرزبانی" عنوان کرد: در پی کسب خبری مبنی بر فعالیت یک باند قاچاق در شهرستان کرمانشاه و انتقال محموله البسه خارجی از معابر غیر مجاز مرزی به داخل استان، موضوع در دستور کار کارآگاهان اداره مبارزه با قاچاق کالا و ارز پلیس آگاهی قرار گرفت.

وی افزود: پس از انجام تحقیقات اطلاعاتی و فنی، ساعت و مسیرهای حرکت و نوع خودروی حامل کالای قاچاق شناسایی شد و اکیپی از پرسنل اداره مبارزه با قاچاق به محورهای مواصلاتی غربی اعزام شدند.

این مقام انتظامی ادامه داد: پس از چندین ساعت کنترل نامحسوس، در نهایت خودروی وانت سایپا در محور قزانچی به سمت میدان امام حسین(ع) مشاهده و دستور توقف صادر شد اما راننده بدون توجه به ایست پلیس، سرعت خود را افزایش داد که با اقدام به موقع عوامل اداره مبارزه با قاچاق کالای پلیس آگاهی استان متوقف شد.

سرهنگ مرزبانی با اشاره به کشف دو هزار و ۲۲۰ ثوب البسه قاچاق از داخل خودرو، تصریح کرد: محموله مکشوفه شامل پوشاک جین خارجی گران قیمت بوده که باتوجه به نزدیکی به ایام پایانی سال و نیاز مردم جهت خرید پوشاک عید، برای سود بیشتر به صورت غیر قانونی وارد کشور شده است.

وی با اشاره به اینکه طبق اعلام کارشناسان ارزش این محموله یک میلیارد و ۱۰۰ میلیون ریال برآورد شده است، خاطرنشان ساخت: برخورد بی امان با قاچاقچیان کالا و ارز و اخلالگران در چرخه اقتصادی کشور همچنان در دستور کار عوامل انتظامی استان قرار دارد.

کشف ۵۸ رأس دام سرقتی در شهرستان سنقر

فرمانده انتظامی شهرستان سنقر از کشف ۵۸ رأس دام سرقتی و دستگیری یک متهم در این زمینه خبر داد.

سرهنگ "مجتبی شهبازی" بیان داشت: در پی وقوع چندین مورد سرقت احشام در روستاهای حوزه استحفاظی، موضوع به صورت ویژه در دستور کار این انتظامی و پلیس آگاهی شهرستان قرار گرفت.

وی افزود: با اقدامات اطلاعاتی پلیس آگاهی مشخص شد، فردی که توسط عوامل انتظامی یکی از شهرستان ها دستگیر و دوران محکومیت خود را در زندان مرکزی کرمانشاه طی می کند، در این سرقت ها نقش داشته است، لذا پس از هماهنگی با مقام قضائی متهم به پلیس آگاهی سنقر منتقل شد.

این مقام انتظامی تصریح کرد: پس از انجام بازجویی ها و تحقیقات تخصصی توسط پلیس آگاهی متهم به چهار مورد سرقت احشام و در مجموع سرقت ۵۸ رأس گوسفند با همدستی دو نفر دیگر در شهرستان سنقر اعتراف کرد.

سرهنگ شهبازی اظهار داشت: متهم به همراه پرونده به دادسرا معرفی و با دستور مقام قضائی با قرار مناسب روانه زندان شد، همچنین تلاش برای شناسائی و دستگیری دیگر متهمان ادامه دارد.

وی به مردم توصیه کرد که جهت پیشگیری از وقوع سرقت، اموال خود را به وسایل ایمنی و حفاظتی مجهز کنند و موارد مشکوک را به مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ گزارش دهند.

کاهش ۱۰۰ درصدی وقوع سرقت در شهرستان روانسر

فرمانده انتظامی شهرستان روانسر از کاهش ۱۰۰ درصدی وقوع سرقت و افزایش ۶۸ درصدی کشفیات در این زمینه خبر داد.

سرهنگ "عزیز الهیاری " گفت: در راستای ارتقای امنیت اجتماعی و برخورد جدی با سارقان و مجرمان، انتظامی شهرستان روانسر با تقویت گشت های محسوس و نامحسوس و بهره گیری از پلیس محله محور، طی ده ماه گذشته نسبت به مدت مشابه سال قبل موفق به جلوگیری از وقوع انواع سرقت ها و کاهش آن به میزان ۱۰۰ درصد و نیز افزایش ۶۸ درصدی کشفیات در این حوزه شد. وی با اشاره به اینکه کشفیات کالای قاجاق در مدت مذکور ۶۸۰ درصد رشد داشته است، افزود: تشدید اقدامات کنترلی در محور های موصلاتی و رصد فعالیت قاچاقچیان سابقه دار، موجب اثربخشی چشمگیر در این حوزه شده است. این مقام انتظامی برخورد با جرایم سرقت، قاچاق کالا و مواد مخدر را اولویت کاری انتظامی این شهرستان دانست و گفت: شهروندان از نیروی انتظامی انتظار برخورد قاطعانه با هرگونه قانون شکنی را دارند اما این امر مستلزم تقویت تعاملات درون و برون سازمانی پلیس با مردم و دیگر دستگاه های تاثیر گذار در تأمین نظم و امنیت است.

شهدای مدافع حرم، راه شهیدان انقلاب را ادامه می دهند

فرمانده انتظامی شهرستان جوانرود گفت: پس از گذشت چند دهه از حماسه بزرگ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، اینک شهدای مدافع حرم ادامه دهنده‌ی راه شهیدان هستند و مشعل دفاع از مظلوم را روشن نگه داشته اند.

به‌مناسبت گرامیداشت ایام‌الله دهه مبارک فجر، سرهنگ "داریوش محمّدی" به همراه سردار "ناصر باباخانی" فرمانده تیپ انصارالرسول (ص)، "آرش لهونی زره‌تن" فرماندار و جمعی از مسئولان ادارات و سازمان‌های دولتی به منظور تجلیل از صبر و استقامت خانواده‌های شهدا با حضور در منزل شهیدان "پسندی" و "کریمی" ضمن نثار فاتحه به مقام شامخ شهدا با خانواده‌های ایشان دیدار کردند.

سرهنگ "محمّدی" در این دیدار ضمن تبریک سالگرد پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی ایران و ادای احترام به بنیانگذار کبیر انقلاب امام خمینی (ره) گفت: شهدا با نثار خون خود، استقلال، آزادی، عزت و افتخار را به ما به هدیه کردند و امنیت و اقتداری که امروز بر کشور ما حاکم است دستاورد رشادت‌ها و فداکاری‌های شهیدان انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.

وی ادامه داد: پس از گذشت چند دهه از حماسه بزرگ انقلاب اسلامی و جنگ تحمیلی، اینک شهدای مدافع حرم ادامه دهنده‌ی راه شهیدان هستند و مشعل دفاع از مظلوم را روشن نگه داشته اند.

این مقام انتظامی در خاتمه تصریح کرد: دیدار با خانواده معظم شهدا و تکریم آنان مایه‌ی رستگاری، افتخار و پشتوانه‌ی دلگرمی ما است و امیدواریم که با استعانت از خداوند منان و تمسک به خون شهدا و دعای خیر بازماندگان شهدا بتوانیم ادامه دهنده راه شهیدان و حافظان خون آنان و ارزش‌های انقلاب اسلامی باشیم.

هدف از برگزاری جلسات تعاملی، افزایش احساس امنیت برای آحاد جامعه است

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب گفت: هدف از برگزاری جلسات تعاملی همفکری و هم اندیشی در راستای حسن انجام وظایف و ایجاد آرامش عمومی، مبارزه با مخلان و قانون شکنان و نیز افزایش احساس امنیت برای آحاد جامعه است.

سرهنگ "بهروز سرتیپ نیا" در جلسه تعاملی با فرماندهان انتظامی شهرستان های کوهدشت استان لرستان، چرداول استان ایلام و شهرستانهای گیلانغرب و دالاهو که در محل فرماندهی انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب برگزار شد، بیان داشت: به منظور حفظ نظم و امنیت سطح حوزه استحفاظی شهرستان های همجوار استانهای کرمانشاه، ایلام و لرستان این جلسه با حضور فرماندهان انتظامی شهرستان ها و رؤسای پلیس های پیشگیری و عوامل بازرسی برگزار شد.

وی افزود: هدف از برگزاری جلسات تعاملی همفکری و هم اندیشی در راستای حسن انجام وظایف و ایجاد آرامش عمومی، مبارزه با مخلان و قانون شکنان و نیز افزایش احساس امنیت برای آحاد جامعه است.

فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آبادغرب ادامه داد: در این جلسه ضمن بحث و گفتگو و بررسی مسائل و مشکلات حوزه استحفاظی شهرستانها مقرر شد که هر سه شهرستان در خصوص معرفی و دستگیری افراد سارق و متواری با شهرستانهای دیگر همکاری داشته باشند.

در پایان حاضران در جلسه از فرمانده انتظامی شهرستان اسلام آباد غرب به لحاظ برگزاری این جلسه و همچنین همکاری این انتظامی با شهرستانهای همجوار تقدیر و تشکر کردند و خواستار تداوم چنین جلساتی به صورت مستمر شدند.