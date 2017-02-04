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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۱۵

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای اردبیل با مهر مطرح کرد؛

تلاش راهداران اردبیلی برای بازگشایی محورهای بین استانی

تلاش راهداران اردبیلی برای بازگشایی محورهای بین استانی

اردبیل – مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان اردبیل از تلاش راهداران برای بازگشایی محورهای مواصلاتی بین استانی به دلیل بارش سنگین برف خبر داد.

علی رحمتی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: با بارش سنگین برف طی روزهای اخیر راه‌های ارتباطی استان‌های آذربایجان شرقی، گیلان و زنجان مسدود بود که علاوه بر شهروندان این سه استان گروهی از شهروندان اردبیلی نیز در تردد و عبور از محورها دچار مشکل شده بودند.

وی افزود: به عنوان مثال به تعداد ۲۱ دستگاه اتوبوس در کولاک سرچم بخش آذربایجان شرقی در راه مانده بودند که با همت راهداران اردبیلی ۱۴ کیلومتر از این محور برف‌روبی شد و توانستیم اتوبوس‌ها را به مسیر خود بازگردانیم.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان همچنان به در راه ماندن خودرو تعدادی از خبرنگاران استان در جاده گیلان اشاره کرد و بیان داشت: با صحبت‌های صورت گرفته با راهداری استان گیلان بازگشایی انجام و تردد امکان‌پذیر شد.

به گفته رحمتی انسداد راه‌های اصلی برخی استان‌ها در وضعیتی است که در خود استان اردبیل حتی برای لحظه‌ای راه‌های اصلی و فرعی مسدود نشد.

وی تأکید کرد: در بارش اخیر برف به دو هزار و ۶۲۲ خودرو به همت ۴۱۱ راهدار امدادرسانی شد و ۱۰۹ نفر در راهدارخانه‌های صائین، الماس، بودالالو و کجل به صورت موقت اسکان یافتند.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان تأکید کرد: همچنین ۱۵۰ خودرو سبک و سنگین از جمله اتوبوس، تریلی، کامیون و سواری امدادرسانی شدند.

رحمتی به فعالیت ۲۲۹ دستگاه خودرو برف‌روب در جاده‌های استان اشاره کرد و گفت: به مدت سه شبانه‌روز راهداران در جاده‌ها حضور دارند و حتی وقفه‌ای برای استراحت نداشته‌اند.

وی با اشاره به فعالیت ۱۲ راهدارخانه ثابت و سیار در محورهای مواصلاتی استان افزود: در وضعیت فعلی تنها راه ۸۱ روستا مسدود است که پیش بینی شده تا ساعات آینده همگی بازگشایی خواهد شد.

کد مطلب 3896540
محمد میرزایی ناطق

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