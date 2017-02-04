به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری، جعفر توفیقی، دبیر ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ با اشاره به همکاری ستاد توسعه فناوری و نوآوری صنعت نفت، گاز و ذغال سنگ و بخش خصوصی در ایجاد منطقه ویژه فناوری صنعت گاز و نفت دراستان فارس گفت: امضای این تفاهم نامه در راستای تحقق اهداف سند چشم انداز توسعه و اسناد بالادستی کشور همچون سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی و همچنین برنامه های راهبردی وزارت نفت صورت گرفت.

وی افزود: امیدواریم با اجرایی شدن این تفاهم نامه زمینه مناسبی برای توانمندسازی، تقویت و بهره‌گیری از ظرفیت‌های بخش خصوصی برای توسعه فناوری و نوآوری در صنعت گاز، نفت و صنایع وابسته ایجاد شود.

توفیقی گذر از صنایع «عملیات محور» به صنایع «دانش بنیان» را در صنعت نفت و گاز در گرو توسعه فناوری در این حوزه برشمرد و افزود: این تفاهم نامه در راستای ایجاد یک زیست بوم «دانش بنیان» و «تقاضا محور» در حوزه فناوری در صنعت گاز و نفت به امضاء رسیده و انتظار می رود زنجیره «آموزش»، «پژوهش»، «تولید فناوری» و «تجاری‌سازی» در صنایع نفت و گاز کشور را تقویت و تکمیل کند.

وی افزود: اولویت ستاد در این کار سازماندهی و استفاده بهینه از امکانات، استعدادها و توانایی‌های بخش خصوصی موجود در استان در جهت ارزیابی، تحلیل نیازها و توسعه فناوری و نوآوری در صنعت گاز و نفت است.

دبیر ستاد از تشکیل «شورای راهبری منطقه ویژه فناوری صنعت گاز و نفت» خبر داد و اظهار کرد: این شورا به ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استانداری و عضویت شرکت ها و سازمان های دولتی و خصوصی مرتبط از جمله شرکت ملی گاز، اتاق بازرگانی و شرکتهای بخش خصوصی ، دانشگاهها وسایر مراکز علمی- پژوهشی و سایر ذینفعان تشکیل شده است.

توفیقی وظیفه این شورا را سیاست‌گذاری، برنامه ریزی و نظارت کلان بر فعالیت‌ها و برنامه‌های عملیاتی در راستای تحقق اهداف راهبردی توسعه فناوری در صنعت گاز، نفت عنوان کرد.