نعیم امامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: با تلاش های مسئولان استان و اختصاص اعتبارات و تسهیلات بسیاری از واحدهای صنعتی استان در چرخه تولید قرار گرفتند.

وی عنوان کرد: بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رفع مشکلات دیگر واحدهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته تا این واحد های راکد بار دیگر به چرخه تولید بازگردانده شوند.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه صنعت دارد.