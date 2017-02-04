  1. استانها
  2. چهارمحال و بختیاری
۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۴

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری:

۸۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است

۸۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است

شهرکرد- رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری از فعالیت ۸۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری خبرداد.

نعیم امامی در گفت وگو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۸۰۰ واحد صنعتی در چهارمحال و بختیاری فعال است، اظهار داشت: با تلاش های مسئولان استان و اختصاص اعتبارات و تسهیلات بسیاری از واحدهای صنعتی استان در چرخه تولید قرار گرفتند.

وی عنوان کرد:  بیش از یک هزار و ۲۰۰ واحد صنعتی در استان چهارمحال و بختیاری وجود دارد.

 رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت چهارمحال و بختیاری تاکید کرد: رفع مشکلات دیگر واحدهای صنعتی نیز در دستور کار قرار گرفته تا این واحد های راکد بار دیگر به چرخه تولید بازگردانده شوند.

وی بیان کرد: چهارمحال و بختیاری ظرفیت های بسیاری برای توسعه صنعت دارد.

کد مطلب 3896554

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها