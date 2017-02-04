برقراری پرواز اردبیل-ترکیه از نوروز/عسلویه و باکو مقاصد بعدی

سید فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، آسمان و آتا در فرودگاه اردبیل خط پروازی دارند و در طول هفته ۳۰ پرواز رفت‌وبرگشت انجام می‌شود.

وی افزود: این تعداد البته پاسخگوی نیاز موجود نیست و در نظر داریم از سال آینده تعداد پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه را افزایش دهیم.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان پروازهای فوق‌العاده نوروزی فرودگاه از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و اطلاعات آن نیز به صورت گسترده در اختیار شهروندان و مسافران قرار خواهد گرفت.

هاشمی افزود: در نوروز سال آینده پرواز اردبیل به ترکیه قطعی شده و برای برقراری پرواز اردبیل- باکو نیز برنامه ریزی شده و پیگیر برقراری این خط پروازی هستیم.

وی با اشاره به انجام هفته‌ای پروازهای عتبات عالیات ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال آینده که از ششم فرودین ماه سال ۹۶ پیش‌بینی شده است، خط هوایی آسمان تعداد ۲۴ پرواز رفت‌وبرگشت را متعهد شده است.

وی متذکر شد: علاوه بر این برای اولین بار در ۱۲ فرودین ماه سال آینده اولین پرواز اردبیل- عسلویه انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی تابان، نفت و قشم برای سال آینده برنامه‌هایی جهت پرواز در فرودگاه اردبیل دارند که بعد از نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.