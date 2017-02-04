  1. استانها
  2. اردبیل
۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۲۷

مدیر فرودگاه‌های اردبیل به مهر خبر داد؛

برقراری پرواز اردبیل-ترکیه از نوروز/عسلویه و باکو مقاصد بعدی

برقراری پرواز اردبیل-ترکیه از نوروز/عسلویه و باکو مقاصد بعدی

اردبیل – مدیرکل فرودگاه‌های استان اردبیل از نهایی شدن انجام پروازهای اردبیل- ترکیه در نوروز سال آینده خبر داد.

سید فخرالدین هاشمی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در حال حاضر سه شرکت هواپیمایی ایران ایر، آسمان و آتا در فرودگاه اردبیل خط پروازی دارند و در طول هفته ۳۰ پرواز رفت‌وبرگشت انجام می‌شود.

وی افزود: این تعداد البته پاسخگوی نیاز موجود نیست و در نظر داریم از سال آینده تعداد پروازهای داخلی و خارجی فرودگاه را افزایش دهیم.

به گفته مدیرکل فرودگاه‌های استان پروازهای فوق‌العاده نوروزی فرودگاه از ۲۵ اسفندماه آغاز می‌شود و اطلاعات آن نیز به صورت گسترده در اختیار شهروندان و مسافران قرار خواهد گرفت.

هاشمی افزود: در نوروز سال آینده پرواز اردبیل به ترکیه قطعی شده و برای برقراری پرواز اردبیل- باکو نیز برنامه ریزی شده و پیگیر برقراری این خط پروازی هستیم.

وی با اشاره به انجام هفته‌ای پروازهای عتبات عالیات ادامه داد: در شش‌ماهه اول سال آینده که از ششم فرودین ماه سال ۹۶ پیش‌بینی شده است، خط هوایی آسمان تعداد ۲۴ پرواز رفت‌وبرگشت را متعهد شده است.

وی متذکر شد: علاوه بر این برای اولین بار در ۱۲ فرودین ماه سال آینده اولین پرواز اردبیل- عسلویه انجام می‌شود.

مدیرکل فرودگاه‌های استان تأکید کرد: شرکت‌های هواپیمایی تابان، نفت و قشم برای سال آینده برنامه‌هایی جهت پرواز در فرودگاه اردبیل دارند که بعد از نهایی شدن اطلاع‌رسانی می‌شود.

کد مطلب 3896559
محمد میرزایی ناطق

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها