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۱۲ مهر ۱۳۸۵، ۱۵:۰۰

سازمان پناهندگان سازمان ملل متحد اعلام كرد؛

بيش از 90 هزار آواره؛ رهاورد عمليات نظامي غرب در افغانستان

آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد (UNHCR) امروز گزارش داد : درگيري بين نيروهاي ناتو ( پيمان آتلانتيك شمالي) و آشوبگران در جنوب افغانستان چيزي بين 80 تا 90 هزار افغاني را طي چندماه اخير آواره كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از روزنامه واشنگتن پست،"نادر فرهاد" يكي از سخنگويان آژانس پناهندگان سازمان ملل متحد  گفت : برپايه آمار و ارقام دولتي، درگيري ها 15، هزار خانواده افغاني را در سه استان جنوبي قندهار، هلمند و اوروزگان آواره كرده است.

وي گفت : خشونت در جنوب افغانستان از فصل بهار با به راه افتادن موج حملات از سوي طالبان و پاسخ نيروهاي دولتي و بين المللي افزايش يافته است.

وي افزود : با فرض حد وسط تعداد اعضاي يك خانواده ، اين رقم بين 80 تا 90 هزار نفر برآورد مي شود.فرهاد اعلام كرد كه  سازمان ملل به طور كلي اين رقم را تاييد نكرده است.

اين سخنگو خاطر نشان كرد:به علت نا امني ، ما به برخي از اين مناطق دسترسي نداريم، اين يكي از دلايلي است كه چرا ما رقم دقيق را در اختيار نداريم.

به گفته وي،بسياري از اين افراد بي خانمان، همراه با دوستان و بستگان خود زندگي مي كنند، درحالي كه برخي به طرف كمپ ها حركت كرده اند كه در حال حاضر براي افراد آواره در نتيجه نا امني و خشكسالي تعبيه شده است.

کد مطلب 389656

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