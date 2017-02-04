بصیرت و صبر زمینه ساز اصلاح و رستگاری است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی اداره کل تبلیغات اسلامی چهار محال و بختیاری، حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی در جمع کارکنان این اداره کل با اشاره به آیه ۵۸ سوره اعراف گفت: این آیه دو سرزمین قابل و غیر قابل و شوره زار را مقایسه می‌کند و زمین پاک و آماده که با نزول باران، به امر خداوند، گیاهان گوناگون در آن می‌رویند، و زمین پلید که حتی اگر باران هم بر آن ببارد، جز اندکی علف هرز چیزی در آن نمی‌روید.

حجت‌الاسلام سید جعفر مرتضوی افزود: از این آیه چنین می‌شود بهره برداری کرد که خانواده ی پاک و صالح، فرزندان این خانواده هم پاک و صالح پرورش خواهد یافت، اما از یک خانواده خبیث و پلید نباید انتظار داشت که فرزندی صالح و پاک پرورش یابد.

وی ادامه داد: اساس اسلام خانواده است و در اسلام به خانواده خیلی اهمیت داده شده است و اساس تشکیل خانواده برای تربیت فرزند صالح و پاک است و فرزند پاک و پاکیزه هم از خانواده و والدین ناپاک متولد نمی شود.