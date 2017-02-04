تأسیس اکو پارک با کمک دانشگاهها/ حمایت از طرح های سبز دانشگاهی

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر محمدحسین امید در اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها و موسسات آموزشی، پژوهشی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز که صبح امروز در سازمان برنامه و بودجه افتتاح شد با گرامیداشت دهه فجر و آتش نشانان گفت: توجه به توسعه پایدار از اهم برنامه های دولت یازدهم بود و ما در وزارت علوم از ابتدای کار توسعه پایدار را در دستور کار خود قرار دادیم.

وی ادامه داد: در این زمینه در دانشگاه ها اقدامات بسیار خوبی انجام شده است که نمایشگاهی که امروز افتتاح می شود نشان دهنده بخش کوچکی از دستاوردهای دانشگاه ها در این زمینه است.

معاون اداری-مالی وزارت علوم ادامه داد: با هماهنگی که در بخش مدیریت سبز با سازمان برنامه و بودجه داشتیم، دستورالعملی برای ایجاد ستادهایی در دانشگاه ها تحت عنوان مدیریت سبز ایجاد شد که این ستادها در اکثر دانشگاه ها فعال هستند.

وی ادامه داد: با توجه به اهمیتی که مدیریت سبز برای دولت دارد قرار شد از طرح هایی که در این زمینه در دانشگاهها انجام می شود، در لایحه بودجه ۹۶ حمایت شود. این اتفاق در لایحه بودجه ۹۶ افتاد و ردیفی برای پشتیبانی از طرح های مدیریت سبز اختصاص داده شد.

امید خاطرنشان کرد: طی دو، سه سال گذشته دانشگاه ها در زمینه مدیریت سبز برنامه های بسیار خوبی را اجرا کرده اند به طوری که سه شنبه این هفته با حضور وزیر علوم پروژه زمین گرمایی دانشگاه یزد به بهره برداری می رسد. دانشگاه ها و بخش های دیگر بسیار فعال بوده اند که می توان به استفاده از آبیاری نوین برای کاهش مصرف آب، استفاده از پساب ها در آبیاری فضای سبز و موارد دیگر اشاره کرد.

امید اشاره کرد: ما باید این فرهنگ را نهادینه کنیم اخیرا توافقی با پژوهشگاه نیرو داشتیم و توافقنامه ای را با وزارت نیرو در زمینه اکوپارک ها منعقد کرده ایم. دستورالعملی را در این زمینه به دانشگاه ها ابلاغ کرده ایم، بر اساس توافقنامه ای که بین ما، پژوهشگاه نیرو و بخش خصوصی منعقد شده اکوپارک ها تاسیس می شوند و مذاکرات اولیه نیز انجام شده و این کار در دستور کار هیات امنای بخشی از دانشگاه ها نیز قرار گرفته است.

معاون اداری-مالی وزارت علوم در ادامه به دولت الکترونیک اشاره کرد و گفت: طی دو، سه سال اقدامات زیادی در زمینه استقرار دولت الکترونیک در سطح وزارت علوم و دانشگاه ها انجام شده است، خیلی از جلسات ما بدون حضور فیزیکی و به وسیله ویدیو کنفرانس برگزار می شود که همه اینها منجر به بهینه سازی و افزایش راندمان می شود.

وی افزود: ما در مجموعه مالی ۳۰ الی ۴۰ کارمند را به ۵ تا ۶ نفر رسانده ایم و در حوزه های آموزشی، پژوهشی و دانشجویی نیز این کار در حال انجام است.

وی ادامه داد: برنامه ریزی کرده ایم تمام خدمات وزارت علوم بدون نیاز به رفت و آمد و کاغذ و مکاتبات شکل گیرد و تا پایان امسال بخشی از دولت الکترونیک در وزارت علوم اجرایی می شود.