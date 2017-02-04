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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۵:۰۳

هواشناسی قم پیش‌بینی کرد؛

هوای قم تا پایان هفته ۶ درجه گرم می‌شود

هوای قم تا پایان هفته ۶ درجه گرم می‌شود

قم - کارشناس هواشناسی استان قم از افزایش ۶ درجه‌ای دمای هوا تا پایان هفته جاری در این استان خبر داد.

مرتضی صبوری در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: بر اساس تحلیل آخرین نقشه‌های هواشناسی امروز سامانه بارشی از سمت شرق کشور خارج خواهد شد و به دنبال آن جوی آرام بر اکثر نقاط کشور حاکم می‌شود.

وی ادامه داد: بر این اساس در استان قم در روز شنبه شاهد آسمان صاف گاهی همراه با وزش باد خواهیم بود که سمت باد شرقی و حداکثر سرعت وزش باد ۳۵ کیلومتر بر ساعت خواهد شد.

کارشناس هواشناسی استان قم اضافه کرد: حداکثر دمای هوا در امروز شنبه هشت درجه و حداقل دمای هوا نیز منهای پنج درجه است.

وی بیان کرد: در روز یکشنبه هوای قم قسمتی تا نیمه ابری همراه با غبار صبحگاهی و وزش باد ملایم خواهد بود و سمت باد شرقی و حداکثر سرعت وزش باد به ۳۰ کیلومتر بر ساعت می‌رسد.

صبوری ادامه داد: حداکثر دمای هوا در روز یکشنبه هشت درجه و حداقل دمای هوا به منهای ۶ درجه زیر صفر خواهد رسید.

وی گفت: در روز دوشنبه هوای قم صاف تا قسمتی ابری، همراه با غبار صبحگاهی خواهد بود که در برخی ساعات وزش باد نیز خواهیم داشت.

وی اضافه کرد: سمت باد در روز دوشنبه غربی و حداکثر سرعت وزش باد به ۴۰ کیلومتر بر ساعت خواهد رسید، همچنین حداکثر دمای هوا ۱۲ درجه و حداقل دمای هوا نیز منهای چهار درجه خواهد بود.

کارشناس هواشناسی استان قم در پایان گفت: دمای هوا تا آخر هفته جاری در این استان افزایش چهار تا ۶ درجه‌ای خواهد داشت.

کد مطلب 3896566

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