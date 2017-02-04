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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۳۶

سیزدهمین نمایشگاه سراسری و بین المللی کتاب در مازندران گشایش یافت

سیزدهمین نمایشگاه سراسری و بین المللی کتاب در مازندران گشایش یافت

ساری - سیزدهمین نمایشگاه سراسری و بین المللی کتاب و ۳۲۶ مین نمایشگاه کتاب استانی مازندران با حضور معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی دایر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، آیین افتتاح نمایشگده سراسری و بین المللی کتاب مازندران ظهر شنبه به همت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران و با حضور بیش از ۵۲۰ ناشر و در بیش از ۳۰۰ غرفه آغاز به کار کرد.

احد جاودانی مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب استان با اشاره به برپایی سیزدهمین نمایشگاه سراسری کتاب در استان اظهار داشت: نمایشگاه بین المللی کتاب استان از سال گذشته به صورت بین المللی شده است.

وی شمار غرفه ها را ۳۱۰ غرفه اعلام کرد و گفت: این میزان در سال قبل ۳۲۰ غرفه بوده است و امسال بخشی از غرفه ها به ادارات استان واگذار شده است.

جاودانی، برپایی غرفه تجلیل از مدافعان حرم را از جمله بخش های مهم برشمرد و گفت: امسال ۵۷۰ غرفه با ۸۰ هزار و ۲۲۵ عنوان کتاب در نمایشگاه کتاب عرضه می شود.

وی تعداد ناشران بخش بین المللی را ۴۸ ناشر از ۳۰ کشور اعلام کرد و گفت: امسال ۵۵۰ میلیون تومان یارانه برای خرید کتاب تخصیص یافته است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی مازندران با اشاره به برپایی جشنواره بین المللی فیلم فجر در استان گفت: ۱۶ فیلم در سینما سپهر ساری اکران می شود.

وی تصریح کرد: همچنین تا پایان بهمن ماه نمایشگاه مطبوعات و نمایشگاه چاپ و دیجتال در استان برگزار می شود.

نمایشگاه بین المللی کتاب مازندران به مدت یک هفته در مجتمع نیاوران ساری دایر است.

کد مطلب 3896572

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