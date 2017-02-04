باید به افتخارات و نفوذ جمهوری اسلامی ایران در دنیا ببالیم

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله مصطفی علما امروز شنبه در دیدار با مسئولان سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه اظهار داشت: امام(ره) همواره به جمله "ما می توانیم" اصرار و تاکید داشت و حقیقتا نیز همانطور شد و امروز اقتدار و موقعیت ایران را در جهان می بینیم.

آیت الله علما بیان کرد: صبح امروز سردار سلامی معاون سردار جعفری رئیس کل سپاه در جواب رئیس جمهور آمریکل گفت تمام ایران جنگل موشک است همچنین خود غربی ها اذعان کردند که ایران ششمین یا هفتین قدرت دنیاست و به اذعان اسرائیل، ما از خود اسرائیل در قدرت نظامی برتریم.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: موقعیت اکنون را با اول انقلاب و دوران دفاع مقدس مقایسه کنید آن زمان یک گلوله و سیم خاردار نداشتیم و به ما نیز این تجهیزات را نمی دادند اما امروز تشکیلات ارتش و سپاه ایران و قدرت نظامی ایران ششمین قدرت برتر دنیاست.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه در ادامه با اشاره به توانمندی های روستائیان در زمینه کار و تولید گفت: باید مدیریت و سرمایه گذاری لازم صورت گیرد و فرهنگ کار و کارآفرینی در جامعه روستایی نهادینه شود.

امام جمعه کرمانشاه بیان کرد: ما باید دستمان به زانوی خودمان باشد. اینکه ۹۵ درصد روغن را باید از خارج وارد کنیم با شأن کشور ما سازگار نیست. باید روحیه توانستن و کارآفرینی را در جامعه ترویج دهیم.

آیت الله علما با تاکید بر لزوم حمایت دستگاه ها و بانک ها از کارآفرینان و تولیدکنندگان گفت: عمده مشکلات اصناف مربوط به بانک ها است و باید این را تدبیر و مدیریت کرد.

امام جمعه کرمانشاه گفت: امروز باید با دنیا رابطه داشته باشیم اما هیچ وقت دستمان را برای برنج و ذرت و روغن و کالاهای اساسی دراز نکنیم و باید متکی بهخود باشیم و حتی برای هواپیما نیز متکی به خود باشیم.

آیت الله علما اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران باید به عنوان یک الگو در تمام شئون باید با تمام دنیا رابطه داشته باشیم اما در جاهایی باید متکی به خود باشیم.

امام جمعه کرمانشاه افزود: شنیدم که مراکز مهم و حساس آمریکا مثل مراکز اتمی، بیمارستانی و... را خود ایرانی ها مدیریت می کنند از این توان باید در کشورخودمان استفاده شود ما در فناوری هسته ای متکی به احدی نبودیم.

آیت الله علما بیان کرد: چرا استان کرمانشاه باید از بیکاری غوفا باشد و حرف اول را در بیکاری بزنیم، ما در استان ۹۰۰ هزار هکتار زمین کشاورزی داریم و باید این موارد را مدیریت کرد و استانی ثروتمند باشیم.

امام جمعه کرمانشاه با اشاره به بیکاری ۳۰ تا ۳۵ درصدی در استان گفت: بیکاری تبعات اجتماعی زیادی دارد، بسیاری از پرونده های دادگستری و نیروی انتظامی، طلاق و مسائل اجتماعی دیگر به بیکاری بازمیگردد.

آیت الله علما با بیان اینکه انگیزه کار کردن و فرهنگ و کار حائز اهمیت است، گفت: بانک ها باید وظایفشان را دوچندان انجام دهند، همچنین پول کشاورزان سر وقت پرداخت شود همانطور که اسلام فرموده: کسی که کار می کند هنوز عرقش خشک نشده باید پول او را پرداخت کرد.

آیت الله علما در ادامه با اشاره به اقتدار و نفوذ ایران اسلامی در جهان گفت: نخست وزیر انگلستان به رئیس جمهور تازه کار و بی عقل آمریکا گفت ایران از خلیج فارس تا مدیترانه نفوذ کرده و باید فکری کرد، نخست وزیر بریتانیای کبیر با وجود اینکه به او اعتنایی نداریم اما فرد کارکشته ای است و سیاستمدار است و گفته آقای ترامپ فکری بکن.

نماینده ولی فقیه در استان کرمانشاه تاکید کرد: ما باید به افتخارات خود ببالیم و نفوذ و اقتدار خود را حفظ کنیم. کارها به اسلام بر می گردد باید کاری کنیم که دنیا از اسلام حساب ببرد نه از ما و انقلاب، امروز کلمه لا اله الا الله در دنیا مطرح است.