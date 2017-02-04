سرهنگ حسین رضایی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: با کمک نیروهای راهداری استان، تاکنون ۸۰ درصد از راه های فرعی و روستایی خراسان جنوبی بازگشایی شد.

وی ادامه داد: ۲۰ درصد باقی مانده از راه های روستایی و فرعی تا پایان روز جاری بازگشایی خواهد شد.

سرهنگ رضایی بیان کرد: تمامی راه های مواصلاتی استان به جز محور سربیشه- بیرجند، حدفاصل گردنه پدران تا سلم آباد نیز باز است.

رئیس پلیس راه خراسان جنوبی اظهار کرد: بنا به گزارشات هواشناسی، طی شب جاری شاهد یخبندان در سطح استان خواهیم بود و راه های فرعی و روستایی نیز لغزنده خواهد بود.

وی ادامه داد: از شهروندان خواستاریم تجهیزات کامل را همراه داشته باشند و از رفت و آمدهای غیر ضروری نیز پرهیز کنند.