به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح شنبه در همایش «نقش تشکلات کارگری و کارفرمایی در رشد و ارتقا فرهنگ حجاب و عفاف» با تبریک ایام الله دهه فجر اظهار داشت: نقش کارفرمایان و کارگران و به نوعی عوامل تولید در رشد اقتصادی و همچنین رشد فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه بر کسی پوشیده نیست.

وی در ادامه به نقش قشر کارگر در جنگ هشت ساله دفاع مقدس اشاره کرد و افزود: ۱۷۶ شهید کارگر در استان لرستان داریم که از برکات و نعمات انقلاب اسلامی هستند.

مدیرکل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان بابیان اینکه باید در این برهه از زمان تمام توجه خود را صرف تولید داخلی کنیم اظهار داشت: گره گشای تمام مسایل نقدینگی و سیستم پولی بوده و فروش محصولات امروز نیز در گرو تولید است.

آشتاب با تاکید بر اینکه باید برای تقویت بنگاههای اقتصادی توجه خاص صورت گیرد و نقش تسهیل کننده را داشته باشیم خاطرنشان کرد: نقش و هدف امروز ما، ترویج فرهنگ کار ایرانی و اسلامی است که اگر این فرهنگ خوب جا بیفتد تولیدی خواهیم داشت که حداقل با محصولات خارجی برابری خواهد کرد.

وی با بیان اینکه بقای یک بنگاه اقتصادی در گرو همدلی کارگر، کارفرما و دولت است اضافه کرد: مصرف تولیدات داخلی زمینه توسعه بنگاههای اقتصادی را فراهم می کند.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه باید مصرف کالای ایرانی به عنوان یک ارزش قلمداد شد گفت: با حمایت از تولید داخلی زمینه توسعه، فعالیت و تقویت مالی بنگاههای اقتصادی را فراهم خواهیم کرد.

آشتاب در ادامه با تأثیرگذار خواندن نقش کارگر و کارفرما در مقوله عفاف وحجاب گفت: برای موفقیت در زمینه عفاف و حجاب باید فرهنگ ایرانی اسلامی را در تمام کارهایمان جاری و ساری کنیم.

وی با تاکید بر اینکه باید چهره اسلامی از نیروی کارمان معرفی کنیم و حضور کارگر و کارفرما با چهره اسلامی می تواند شاخصی مهم در جهان باشد اظهار داشت: در تمام عرصه ها ثابت شده که حجاب یک ارزش و موضوعی برای تکریم ارزش های اخلاقی است.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان گفت: در این مورد، بحث ایجاد فضای مناسب در دستور کار است که به طور جد دنبال شده است.

آشتاب همچنین به بهره گیری از روش های تبلیغاتی در این خصوص اشاره داشت و افزود: جلسات پژوهشی و توجیهی، مسابقات نهج البلاغه، روخوانی قرآن کریم و توجه به فرهنگ عفاف هم از جمله برنامه های اداره کار در خصوص فرهنگ عفاف و حجاب است.

وی بیان کرد: ما باید ایران را به عنوان جامعه ای موفق به دنیا معرفی کنیم و در این راه همگی مسئول هستیم.