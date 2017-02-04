انسجام و پایداری نظام با محوریت رهبری و ولایت برقرار است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسین دشتی صبح شنبه در گردهمایی فرهنگ نهادی در تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر که به‌مناسبت دهه مبارک فجر برگزار شد، به عوامل پیروزی انقلاب اشاره کرد و اظهار داشت: به یقین وجود رهبری قاطع، شجاع، عالم و فرهیخته باعث پیروزی انقلاب شد و همچنین باعث و عامل اصلی پیروزی‌های نظام در صحنه‌های مختلف جهانی در این ۳۸ سال عمر بابرکت نظام بوده است.

وی با تاکید بر اینکه نقطه قوت پیروزی انقلاب و حرکت پیشرونده مردم در این پیروزی بزرگ امام امت بود، تصریح کرد: نفوذ سیاسی امام امت بود که مردم را حرکتی شتابنده داد.

امام جمعه موقت بوشهر با بیان اینکه اگر محوریت ولایت و رهبری از دست برود نظام متلاشی می‌شود، خاطرنشان کرد: ولی فقیه محوریت نظام را بر عهده گرفته و اگر این محور تکان بخورد و از بین برود این مدار متلاشی می‌شود.

این استاد حوزه با اشاره به اینکه آنچه دشمن روی آن سرمایه‌گذاری می‌کند محور نظام است، افزود: نظام ما تثبیت شده است اما اگر هوشیار نباشیم و بر محور ولایت حرکت نکنیم دشمن می‌تواند کاری کند که نظام در دل‌ها رسوخ نکند.

حجت الاسلام دشتی با تاکید بر اینکه جبهه جنگ هنگامی ضمانت پیدا کرد و پیروزی‌ها پشت سر هم رخ داد که محور ولایت در دل‌ها تثبیت شد، اذعان داشت: نظام و رهبری ناموس ماست و ما نمی‌توانیم کمترین توهین به آنها را تحمل کنیم.

مسئول نمایندگی ولی فقیه در سپاه امام صادق (ع) با بیان اینکه هرجا مردم با انسجام کامل در کنار رهبری آمدند پیروزی‌ها در پیش داشتیم، افزود: ما پراکندگی جامعه و حتی تقسیم جامعه به حق و باطل را قابل قبول نمی‌دانیم.

وی با اشاره به اینکه ما باید به گونه‌ای ظرافت به خرج دهیم که با انسجام کامل در کنار رهبری باشیم، تاکید کرد: مردم در دفاع از نظام و حیثیت خود از پا نمی‌نشیند.

حجت الاسلام دشتی با تاکید بر اینکه مردم پشتوانه نظام هستند، گفت: روزی که مردم متزلزل شوند فاتحه نظام را باید خواند.

دهه فجر سرآمد همه زیبایی‌های اسلامی است

فرمانده تیپ پیاده امام صادق(ع) بوشهر نیز در ادامه با اشاره به اینکه دهه فجر سرآمد همه زیبایی‌های اسلامی و انقلابی ملت ایران است، گفت: امام با حرکت خود کاخ‌های طاغوت‌های جهان را نابود کرد.

سردار محمدتقی صفری با تاکید بر اینکه حرکت امام ادامه حرکت انبیاء و امام حسین(ع) بود، ادامه داد: اگر امروز ما شاهد قدرت ایران اسلامی در عرصه جهانی هستیم به برکت خون شهدای انقلاب و هشت سال دفاع مقدس است.