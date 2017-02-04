موفقیت استان بوشهر در جشنواره سراسری دانش و پژوهش امام علی(ع)

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ محمدرضا زارعی‌تبار صبح شنبه در جمع خبرنگاران در بوشهر با اشاره به برگزاری دومین جشنواره سراسری دانش و پژوهش امام علی (ع)، اظهار کرد: این جشنواره ۱۰ بهمن ماه با حضور فرمانده کل سپاه در سالن فتح المبین نیروی زمینی با معرفی و تقدیر از برترین های دانش و پژوهش سراسر کشور برگزار شد.

وی با بیان اینکه در این جشنواره استان بوشهر یکی از موفق‌ترین استان‌ها بود اظهار داشت: در این مراسم ۴ نفر از برترین های سپاه استان موفق به کسب رتبه شدند.

معاون دانش و پژوهش سپاه امام صادق(ع) با اشاره به رتبه های برتر سپاه استان در این جشنواره افزود: سرهنگ پاسدار حمید خرمدل جانشین سپاه استان به عنوان مجری پژوهش برتر، سرهنگ پاسدار محمد رضا زارعی تبار به عنوان رده برتر پژوهش، برادر پاسدار محمود آوینی به عنوان سردبیر نشریه پیک دانش عمومی برتر و خواهر پاسدار زهرا صفری نژاد به عنوان مسئول تیم اندیشه ورزی برتر حایز رتبه کشوری شده و در این جشنواره مورد تقدیر قرار گرفتند.