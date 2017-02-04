نمایشگاه توانمندی های بانوان در گرگان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان، ظهر شنبه در حاشیه آئین افتتاح نمایشگاه زن، تلاش و توسعه در جمع خبرنگاران گلستان از وجود ۴۱ غرفه در این نمایشگاه خبرداد و این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی توانمندی های بانوان دانست.

وی مدت این نمایشگاه را پنج روز اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه تا ۲۰ بهمن فعالیت دارد و اجناسی که در این نمایشگاه ارائه شده همگی تولیدات داخلی و حداکثر تولیدات منطقه ای، بومی و دست ساخت خود بانوان است.

مدیرکل بانوان استانداری گلستان تبلیغ کالا ایرانی را یکی از اهداف این نمایشگاه بیان کرد و افزود: تبلیغ کالای ایرانی برای تشویق بانوان به مصرف کالای ایرانی از دیگر اهداف ما برای برگزاری این نمایشگاه است.