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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۹

با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان؛

نمایشگاه توانمندی های بانوان در گرگان افتتاح شد

نمایشگاه توانمندی های بانوان در گرگان افتتاح شد

گرگان- نمایشگاه توانمندی های بانوان با عنوان « زن، تلاش و توسعه» با حضور مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان در گرگان افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مدیرکل امور بانوان استانداری گلستان، ظهر شنبه در حاشیه آئین افتتاح نمایشگاه زن، تلاش و توسعه در جمع خبرنگاران گلستان از وجود ۴۱ غرفه در این نمایشگاه خبرداد و این نمایشگاه را فرصتی برای معرفی توانمندی های بانوان دانست.

وی مدت این نمایشگاه را پنج روز اعلام کرد و گفت: این نمایشگاه تا ۲۰ بهمن فعالیت دارد و اجناسی که در این نمایشگاه ارائه شده همگی تولیدات داخلی و حداکثر تولیدات منطقه ای، بومی و دست ساخت خود بانوان است.

مدیرکل بانوان استانداری گلستان تبلیغ کالا ایرانی را یکی از اهداف این نمایشگاه بیان کرد و افزود: تبلیغ کالای ایرانی برای تشویق بانوان به مصرف کالای ایرانی از دیگر اهداف ما برای برگزاری این نمایشگاه است.

کد مطلب 3896594

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