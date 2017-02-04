به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان پیش از ظهر امروز در این آئین با قدردانی از پیگیرهای مجدانه صورت گرفته از سوی مسئولان برای تسریع در امر کلنگ زنی ساخت این پایگاه شهرستان گفت: برای ساخت این پایگاه اعتباری معادل ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.
حجتاله جانبی افزود: این پایگاه در زمینی با بیش از ۱۰۰ متر مساحت و در مدت ۶ ماه به بهره برداری می رسد که امید می رود زمان افتتاح آن زودتر از موعد مقرر نیز اتفاق بیفتد.
وی اظهار کرد: همچنین نقشه و زمین برای ساخت پایگاه فوریتهای پزشکی «خور دورق» نیز آماده شده است که پس از برگزاری مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، کار ساخت آن پایگاه نیز آغاز میشود.
به گفته جانبی، کلنگ ساخت پایگاه فوریتهای پزشکی خنافره نیز در آینده ای نزدیک به زمین زده می شود.
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