به گزارش خبرنگار مهر، مدیر شبکه بهداشت و درمان شادگان پیش از ظهر امروز در این آئین با قدردانی از پیگیرهای مجدانه صورت گرفته از سوی مسئولان برای تسریع در امر کلنگ زنی ساخت این پایگاه شهرستان گفت: برای ساخت این پایگاه اعتباری معادل ۱۵۰ میلیون تومان اعتبار پیش بینی شده است.

حجت‌اله جانبی افزود: این پایگاه در زمینی با بیش از ۱۰۰ متر مساحت و در مدت ۶ ماه به بهره برداری می رسد که امید می رود زمان افتتاح آن زودتر از موعد مقرر نیز اتفاق بیفتد.

وی اظهار کرد: همچنین نقشه و زمین برای ساخت پایگاه فوریت‌های پزشکی «خور دورق» نیز آماده شده است که پس از برگزاری مناقصه و مشخص شدن پیمانکار، کار ساخت آن پایگاه نیز آغاز می‌شود.

به گفته جانبی، کلنگ ساخت پایگاه فوریتهای پزشکی خنافره نیز در آینده ای نزدیک به زمین زده می شود.