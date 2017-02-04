نمایشگاه کتاب بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب در ساری گفت: بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ صحیح انقلاب داشتین نمایشگاه کاربردی کتاب است.

وی تبیین نظام مقدس جمهوری اسلامی را یکی از وظایف اصلی در دوره کنونی برشمرد و اظهار داشت: انقلاب را باید به واسطه فرهیختگان و نویسندگان تبیین کنیم.

وی اسلام ستیزی، استقلال ستیزی، اخلاق ستیزی و آزادی ستیزی از دستاوردهای رژیم منحسو پهلوی برشمرد و گفت: اکنون نیز دشمنان برای نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی حلقه زده اند و نقشه می کشند.

حجت الاسلام قاسمی با بیان اینکه دشمنان اسلام در یمن کودک کشی می کنند اظهار داشت: ایران اسلامی برای حفظ سرزمین خود در تلاش است ولی شاهد توطئه های دشمنان برای نابودی کشور هستیم.

امام جمعه موقت اسلامی خواهان تلاش نویسندگان و فرهیختگان برای نشر فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جامعه شد.

سیزدهمین نمایشگاه سراسری و بین المللی کتاب مازندران با حضور ۵۷۰ ناشر داخلی و خارجی در ۳۱۰ غرفه در ساری برپا شده است.