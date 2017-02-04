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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۴۷

امام جمعه موقت ساری:

نمایشگاه کتاب بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ انقلاب است

نمایشگاه کتاب بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ انقلاب است

ساری - امام جمعه موقت ساری، برپایی نمایشگاه کتاب را بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ انقلاب دانست.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد قاسمی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب در ساری گفت: بهترین راهکار برای ترویج فرهنگ صحیح انقلاب داشتین نمایشگاه کاربردی کتاب است.

وی تبیین نظام مقدس جمهوری اسلامی را یکی از وظایف اصلی در دوره کنونی برشمرد و اظهار داشت: انقلاب را باید به واسطه فرهیختگان و نویسندگان تبیین کنیم.

وی اسلام ستیزی، استقلال ستیزی، اخلاق ستیزی و آزادی ستیزی از دستاوردهای رژیم منحسو پهلوی برشمرد و گفت: اکنون نیز دشمنان برای نابودی نظام مقدس جمهوری اسلامی حلقه زده اند و نقشه می کشند.

حجت الاسلام قاسمی با بیان اینکه دشمنان اسلام در یمن کودک کشی می کنند اظهار داشت: ایران اسلامی برای حفظ سرزمین خود در تلاش است ولی شاهد توطئه های دشمنان برای نابودی کشور هستیم.

امام جمعه موقت اسلامی خواهان تلاش نویسندگان و فرهیختگان برای نشر فرهنگ و ارزشهای اسلامی در جامعه شد.

سیزدهمین نمایشگاه سراسری و بین المللی کتاب مازندران با حضور ۵۷۰ ناشر داخلی و خارجی در ۳۱۰ غرفه در ساری برپا شده است.

کد مطلب 3896596

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