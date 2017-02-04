  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۳:۵۴

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی:

تبیین دستاوردهای نظام اسلامی رسالت نسل اول و دوم انقلاب است

تبیین دستاوردهای نظام اسلامی رسالت نسل اول و دوم انقلاب است

بیرجند- مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی گفت: تبیین دستاوردهای نظام اسلامی از رسالت های نسل اول و دوم انقلاب است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد باقر العلوم بیرجند بیان کرد: امام خمینی (ره) از تبار انبیای الهی و اولیای خداست که ماموریت فراگیر آنان در تحقق ارزش های الهی را پی گرفت.

وی ادامه داد: امام، اسلام زمین گیر شده را احیاء و اندیشه ولایت فقیه را از لا به لای کتاب های فقهی و اصولی شیعه استخراج و عنوان نسخه نهایی نجات جامعه بشری ارائه کرد.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری بیان کرد: امام خمینی (ره) مظهر دینداری، دانایی و دلیری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: امام در پرتو این ویژگی ها توانست بزرگترین انقلاب معنوی جهان را در کویر دل های تشنه معنویت مردم ایران بنیان گذارد.

وی تبیین دستاوردهای نظام اسلامی را از رسالت های نسل اول و دوم انقلاب دانست و گفت: نسل سوم و چهارم میراث گرانبهای انقلاب اسلام را محافظت و پایبندی عملی خود به این آرمان ها را نشان دهند.

کد مطلب 3896601

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها