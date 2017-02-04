تبیین دستاوردهای نظام اسلامی رسالت نسل اول و دوم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام کاظم لطفیان ظهر شنبه در جمع نمازگزاران مسجد باقر العلوم بیرجند بیان کرد: امام خمینی (ره) از تبار انبیای الهی و اولیای خداست که ماموریت فراگیر آنان در تحقق ارزش های الهی را پی گرفت.

وی ادامه داد: امام، اسلام زمین گیر شده را احیاء و اندیشه ولایت فقیه را از لا به لای کتاب های فقهی و اصولی شیعه استخراج و عنوان نسخه نهایی نجات جامعه بشری ارائه کرد.

حجت الاسلام لطفیان با اشاره به فرمایشی از مقام معظم رهبری بیان کرد: امام خمینی (ره) مظهر دینداری، دانایی و دلیری است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی ادامه داد: امام در پرتو این ویژگی ها توانست بزرگترین انقلاب معنوی جهان را در کویر دل های تشنه معنویت مردم ایران بنیان گذارد.

وی تبیین دستاوردهای نظام اسلامی را از رسالت های نسل اول و دوم انقلاب دانست و گفت: نسل سوم و چهارم میراث گرانبهای انقلاب اسلام را محافظت و پایبندی عملی خود به این آرمان ها را نشان دهند.