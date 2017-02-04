تحریم تجهیزات پزشکی تاثیری بر ایران نخواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اتاق تهران، محمد نجفی عرب با رد هرگونه تاثیر تحریم ها و محدودیت های جدید آمریکا علیه کشورمان گفت: «این تحریم ها هیچ گونه تاثیری بر روند درمان بیماران در کشور و خدمات رسانی به نیازمندان و بیماران کشور نخواهد داشت زیرا به صورت کلی کشورمان به میزان بسیار کمی از آمریکا تجهیزات پزشکی وارد می کند.»

وزارت خزانه‌ داری امریکا دیروز با انتشار اطلاعیه ‌ای فهرست تجهیزات پزشکی ای که برای صدور به ایران نیازمند کسب مجوز ویژه هستند، را طولانی ‌تر کرد و محدودیت های جدیدی را علیه کشورمان اعمال کرد.

نجفی عرب در ادامه با بیان اینکه این تحریم های جدید تنها شامل اعمال محدودیت هایی در حوزه تجهیزات پزشکی است و اصلا به دارو ارتباط ندارد، افزود: «در حال حاضر بخش مهمی از تجهیزات پزشکی در داخل کشور و از سوی شرکت های ایرانی تولید می شود و از سوی دیگر نیز ما بخش عمده تجهیزات پزشکی وارداتی را از کشورهای اروپایی، کره و چین وارد می کنیم و اصلا در این حوزه وابستگی به شرکت های آمریکایی نداریم که حالا نگران تحریم ها و محدودیت های ایجاد شده باشیم.»

در فهرستی که وزارت خزانه داری آمریکا از محدودیت های جدید منتشر کرده تجهیزاتی شامل دستگاه‌های تولید اکسیژن، پمپ‌های با قدرت پمپاژ بیش از یک لیتر در دقیقه، تجهیزات عکس‌برداری پزشکی و تشخیص بیماری و ۳۵ قلم تجهیزات آزمایشگاهی دیده می شوند که برای صادرات به ایران نیازمند کسب مجوز ویژه از دولت امریکا هستند.

البته دیروز معاون غذا و داروی وزارت بهداشت هم در واکنش به این تحریم ها گفته بود: «در گذشته نیز در این مورد تحریم بودیم ولی راه‌های جایگزین برای تهیه این کالاهای پزشکی زیاد است.»

همچنین دراین باره ناصر ریاحی رئیس انجمن واردکنندگان دارو و عضو هیات نمایندگان اتاق تهران گفت: «با توجه به اینکه کمپانی‌های دارویی و تجهیزات پزشکی برای صادرات محصولات‌شان به ایران منعی ندارند، محدود کردن احتمالی صادرات این محصولات به ایران از طرف وزارت خزانه‌داری آمریکا عملی نخواهد بود. در ارتباط با صادرات دارو و تجهیزات پزشکی مصرفی به ایران، نقش اوفک (وزارت خزانه‌داری آمریکا) برداشته شده است و خود کمپانی‌ها هستند که می‌توانند تشخیص دهند محصولات‌شان را صادر کنند یا خیر. از این جهت به نظر نمی‌رسد محدودیتی در زمینه ورود تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی یا دارو به ایران از طرف اوفک اعمال شود.»

ریاحی ادامه داد: «قبل از تحریم‌ها هم واردات دارو آزاد بود اما به عنوان مثال برخی تجهیزات از جمله دستگاه شتاب‌دهنده که رادیواکتیو در آن مصرف می‌شود در زمان تحریم‌ها امکان واردات نداشت اما بعد از امضای برجام ورود چند مورد از این دستگاه‌ها که ضروری بود، انجام و مجوز صادرات‌شان صادر شد. در حال حاضر نیز مشکلی در این زمینه وجود ندارد.»