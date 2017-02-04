ضرورت فراهم آوردن زمینه جذب نخبگان/ استعدادهای سرخه دیده شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مصطفی فاطمی بصیر پیش از ظهر شنبه در آیین افتتاح همزمان پروژه های دهه فجر سرخه با حضور استاندار به میزبانی فرهنگسرای باران این شهر با بیان اینکه مسئولان باید در برابر افزایش بیکاری در جامعه پاسخگو باشند، با انتقاد از عدم بومی گزینی در کارخانه ها و واحدهای تولیدی شهرستان ابراز داشت: سرخه دارای معادن بسیاری همچون گچ و نمک است و باید کارشناسی شود که چند درصد از افرادی که در این مراکز مشغول فعالیتند از نیروهای بومی منطقه هستند و معتقدیم جذب نیرو در شهرستان باید اصلاح شود.

وی افزود: برای ایجاد اشتغال دانش آموختگان دانشگاهی در صنایع باید راهکاری اندیشه شود و در وهله نخست باید آماری از تعداد جوانان دانش آموخته آماده به کار در سرخه شناسایی و با برنامه ریزی بتوان آنها را در بخش های مختلف صنایع جذب کرد.

امام جمعه سرخه همچنین با ابراز اینکه بیکاری جوانان بلای جان خانواده ها شده است، ابراز داشت: درصد بسیاری از نخبگان به دفتر امام جمعه مراجعه می کنند و از نبود شغل و مشکلات بیکاری سخن می گویند که در این بین عدم انگیزه در جوانان باعث شده تا عمدتا شهرستان را ترک کنند.

فاطمی بصیر ادامه داد: نبود شغل دارای تبعات اجتماعی و مشکلاتی است که اگر حل نشود بحران و طوفان هایی به دنبال خواهد داشت که اثرات آن به راحتی برطرف نخواهد شد لذا اگر به دنبال کاهش آسیب های اجتماعی هستیم باید در ابتدا برای بیکاری جوانان زمینه ایجاد شغل ایشان را فراهم کنیم.

وی با ابراز تاسف از اینکه برخی واحدهای تولیدی و صنعتی مانند ارباب و رعیتی که در زمان طاغوت بر ایران حاکم بود به بیکاری جوانان نگاه می کنند، افزود: معتقدیم اگر سرمایه داران و واحدهای صنعتی و تولیدی جذب نخبگان را در اولویت کاری خود قرار دهند علاوه بر رشد و رونق اقتصادی، کاهش آسیب های اجتماعی را نیز به دنبال خواهد داشت.

رئیس شورای فرهنگ عمومی سرخه تصریح کرد: فکر جوان ما مملو از ایده های بکری است که باید در خود شهرستان برای آن هزینه شود.