برخورد سنتی با جرائم نتیجه بخش نیست

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نور علی یاری ظهر امروز در مراسم تکریم و معارفه روسای پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری استان ایلام اظهار داشت: دهه مبارک فجر یاد آور بزرگ مردی از تبار پیامبران بزرگ است که ملت ایران را از قید و بند اسارت رهایی بخشید.

وی با تأکید بر حضور گسترده نیروی انتظامی در برنامه های دهه مبارک فجر و اجرای برنامه های ویژه این ایام توسط رده های مختلف پلیس استان ، گفت: ۲۲ بهمن یک روز تاریخی است که یادگار امام راحل (ره) می باشد و همه موظف به شرکت در راهپیمایی این روز هستیم .

فرمانده انتظامی استان ایلام در ادامه به موفقیت ها و پیشرفت های پلیس در سال های اخیر اشاره کرد و گفت: نیروی انتظامی در مسیر علمی شدن قرار گرفته و راه رشد و بالندگی را به خوبی دنبال می کند.

وی با اشاره به اینکه امروز دیگر برخورد سنتی با جرایم نتیجه بخش نخواهد بود، گفت: دانش پژوهشی و مطالعه علمی جرایم می تواند برخورد و مقابله با آن ها را ساده تر و سریع تر کند.

سردار یاری در ادامه به طرح تحول کلانتری ها و پاسگا هها را از شرایط موجود خارج کنیم و با اختصاص تجهیزات و تکمیل زیر ساخت ها تحقق امنیت اجتماعی پایدار را در محلات تسهیل کنیم.

وی با اشاره به جایگاه ویژه پلیس آگاهی و پلیس پیشگیری در بین رده های مختلف نیروی انتظامی و تأکید بر نقش امنیت ساز این دو رده ، گفت: بایستی سرعت ، دقت و صحت عمل ملاک برنامه ها و طرح های پلیس آگاهی در پلیس پیشگیری قرار گیرد.

فرمانده انتظامی استان ایلام در پایان با قدردانی از تلاش ها و زحمات چند ساله سرهنگ علیرضا گوهری ، سرهنگ علی مهری را به عنوان رئیس جدید پلیس آگاهی فرماندهی انتظامی استان ایلام معرفی کرد.

سردار یاری همچنین از تلاش های سرهنگ حسن کاظمی رئیس سابق پلیس پیشگیری تقدیر و سرهنگ جلال میرزابیگی را به عنوان رئیس جدید پلیس پیشگیری فرماندهی انتظامی استان ایلام معرفی کرد.