۸ پروژه عمرانی، خدماتی و تفریحی در صومعه سرا افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعدازظهر شنبه با حضور سید کاظم دلخوش اباتری، علی فتح اللهی و جمعی از روسای دستگاه های اجرایی در پنجمین روز از ایام الله دهه مبارک فجر هشت پروژه عمرانی، خدماتی و تفریحی در بخش تولمات شهرستان صومعه سرا به بهره برداری رسید.

این پروژه های که در حوزه آموزش و پرورش و شهرداری بخش تولمات بود شامل دو پروژه خدماتی و تفریحی و شش پروژه عمرانی بودند که با مجموع دو میلیارد و ۸۵ میلیون تومان اعتبار تکمیل و به بهره برداری رسیدند.

پروژه های حوزه آموزش و پرورش تولمات اعم از بازسازی مرکز خدماتی و تفریحی رستوران خانه معلم با ۱۵ میلیون تومان اعتبار و افتتاح فاز دوم تعاونی فرهنگیان با زیربنای ۲۰۰ متر مربع و با اعتبار ۷۰ میلیون تومان بود.

تعاونی فرهنگیان تولمات یکی از موفق ترین تعاونی های عرضه و فروش کالاهای مورد نیاز به جامعه فرهنگی در غرب استان گیلان محسوب می شود که دارای ۷۰۰ نفر عضو است و فاز سوم آن نیز با پیشرفت فیزیکی ۸۰ درصدی در دست ساخت و تکمیل است.

همچنین شش پروژه حوزه شهری تولمات نیز شامل روکش و آسفالت راه، کلنگ زنی نمازخانه و سرویس بهداشتی بازار محلی شهر، روشنایی معابر عمومی، لوله گذاری برای ساماندهی و جمع آوری آب های سطحی بوده که در مجموع برای اجرای این پروژه دو میلیارد تومان اعتبار هزینه شده است.

در ادامه برنامه های پنجمین روز از دهه مبارک فجر دیدار با خانواده شهید غلامرضا پوربهزادی، و خانواده جانباز آزاده ناصر تولمی و همچنین جشنواره غذاهای محلی با هدف ترویج سبک زندگی ایرانی اسلامی با مشارکت کمیته بسیج و سپاه در روستای سیاه اسلطخ شهرستان صومعه سرا از دیگر برنامه های این روز بود.