رشد فضاهای مجازی نباید سبب بی مهری به کتاب شود

به گزارش خبرنگار مهر، ربیع فلاح جلودار ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب در استان در ساری با گرامیداشت دهه مبارک فجر به نقش مهم زنان در انقلاب اسلامی اشاره و اضافه کرد: ایران اسلامی رتبه های بالای تولید علم را دارد و کتاب و کتابخوانی سبب رشد و تعالی جامعه می شود.

وی با بیان اینکه انقلاب اسلامی از ابتدا به عنوان انقلاب فرهنگی مطرح بوده است تصریح کرد: همه شعارهای انقلاب اسلامی، فرهنگی بوده و مهمترین شعار، استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی بوده است.

استاندار مازندران از ایران به عنوان یک قدرت بی نظیر در جهان یاد کرد و گفت: هیچ کشوری همانند ایران اسلامی دارای اقتدار نیست و باید در این زمینه شکرگذار باشیم.

فلاح جلودار، برپایی نمایشگاه بین المللی و سراسری کتاب را در استان فرصت خوبی دانست و از کتاب به عنوان گنجینه اسرار، معدن دانش و چشمه اخلاق و حکمت یاد کرد و افزود: بزرگترین و ماندگارترین معجزه پیامبر اسلام، قرآن کریم است و امروز آگاهی و دانایی بزرگترین سرمایه کشور به شمار می رود.

استاندار مازندران تاکید کرد: باید کتابخوانی در جامعه به عنوان ارزش عمومی مورد توجه قرار گیرد و باید نسبت به توسعه فضاهای آموزشی و کتابخوانی تلاش کنیم.

فلاح جلودار خواهان ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه شد و گفت: نمایشگاه یکی از جلوه های ترویج فرهنگ کتاب و کتابخوانی است.

وی نقش رسانه ها را در ترویج فرهنگ کتابخوانی مهم دانست و با اشاره به درپیش بودن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی و ۲۲ بهمن از مردم خواست تا با مشارکت پرشور، وحدت و همدلی را در این مراسم به نمایش گذارند.

سیزدهمین نمایشگاه بین المللی کتاب در مازندران با حضور ناشران داخلی و خارجی به مدت یک هفته در حال برپایی است.