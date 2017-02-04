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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۳۱

با وجود بارش برف و باران؛

مشهد در معرض خشکسالی قرار دارد

مشهد در معرض خشکسالی قرار دارد

مشهد-  رئیس اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی خراسان رضوی گفت: با وجود بارش باران و برف در استان، شاهد کاهش بارندگی ها در دوره آماری بوده و مشهد در معرض خشکسالی قرار دارد.

جواد رسولی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص وضعیت بارندگی ها در استان گقت: اگر چه بارندگی ها در بهمن و اسفند در حد نرمال خواهد بود ولی با توجه به دوره آماری که نشان دهنده کاهش بارندگی در مشهد است مشهد در معرض خشکسالی قرار دارد.

وی اظهار کرد: خراسان با ۵۸.۱ میلیمتر بارندگی به طور متوسط ۲۹ درصد کاهش بارندگی طولانی مدت را نشان می دهد که نسبت به دوره آماری بارندگی ها  ۲۹ درصد کاهش داشته است.

وی تصریح کرد: سبزوار با ۵۷ درصد، کاشمر ۵۲ درصد و در شهر بردسکن ۵۰ درصد  بارندگی رتبه اول تا سوم را در کاهش بارندگی ها به خود اختصاص داده اند.

رئیس اداره تحقیقات اقلیمی و هواشناسی کاربردی خراسان رضوی همچنین بیان کرد: بیشترین افزایش بارندگی نسبت به دوره آماری مربوط به شهر تایباد با ۵۸ درصد است و بعد از آن خواف با ۴۰ درصد و گناباد تنها با  ۲ درصد رتبه اول تا سوم افزایش بارندگی های استان را به خود اختصاص داده اند.

وی متوسط بارندگی مشهد در سال زراعی ( اول مهر)  ۶۶.۸  میلیمترعنوان کرد و افزود: بارندگی ها نسبت به دوره آماری ۲۳ درصد کاهش آماری و نسبت به سال گذشته یک درصد کاهش را نشان می دهد.

رسولی در ادامه گفت: پیش بینی هواشناسی حاکی از آن است که در بهمن و اسفند بارندگی ها در حد نرمال باشد ولی نسبت به دوره آماری کاهش بارندگی را نشان می دهد.

وی تصریح کرد: اگر چه بارندگی ها در بهمن و اسفند در حد نرمال خواهد بود ولی با توجه به دوره آماری که نشان دهنده کاهش بارندگی در مشهد است مشهد در معرض خشکسالی قرار دارد.

کد مطلب 3896619

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