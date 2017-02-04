همکاری نظامی ایران و روسیه به «اس۳۰۰» محدود نمی شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانووستی، «ویکتور اوزروف» رئیس کمیته شورای نمایندگان روسیه در حوزه دفاعی و نظامی گفت که هیأتی از این کمیته در یکم ماه آینده میلادی به ایران سفر می کنند و درباره تامین و ارسال تسلیحات نظامی به این کشور با مقامات مربوط گفتگو می کنند.

کمیته شورای نمایندگان فدرال روسیه در حوزه دفاعی و امنیتی اعلام کرد که سفر هیأت نظامی روسیه به ایران شش روز به طول می انجامد.

اعزام هیأت نظامی روسیه به ایران تنها چند ماه پس از تحویل سامانه موشکی «اس۳۰۰» به هزینه ۹۰۰ میلیون دلار و در پی قرارداد سال ۲۰۰۷ بود که با اعتراض شدید آمریکا و رژیم صهیونیستی رو به رو شد.

مقامات نظامی ایران و روسیه قرار است در دیدار ماه آینده میلادی علاوه بر تامین تجهیزات نظامی، درباره روند صلح در سوریه نیز به گفتگو بپردازند.