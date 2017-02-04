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۱۶ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۱۲

زلزله‌ای به بزرگی ٣.۲ ریشتر تیتکانلو در خراسان شمالی را لرزاند

زلزله‌ای به بزرگی ٣.۲ ریشتر تیتکانلو در خراسان شمالی را لرزاند

بجنورد- زلزله‌ای به بزرگی ٣.۲ درجه در مقیاس ریشتر ظهر امروز شنبه تیتکانلو در خراسان شمالی را لرزاند.

به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۳ و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه ظهر شنبه، زلزله‌ای به بزرگی ٣.۲ درجه در مقیاس ریشتر تیتکانلو از توابع شهرستان فاروج در خراسان شمالی را لرزاند.

برپایه این خبر، این زلزله در موقعیت ۳۷.۲۴۳ شمالی و ۵۸.۲۹۷ شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ‌داده است.

هنوز اطلاعی از خسارت‌های احتمالی در این منطقه گزارش نشده است.

همچنین در ساعت ۹ و ۲۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه صبح امروز شنبه، زلزله‌ای به بزرگی ۱.۶ درجه در مقیاس ریشتر شهرستان بجنورد را لرزاند.

این زلزله در موقعیت ۳۷.۴۲۹ شمالی و ۵۷.۲۷۲ شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ‌داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی به دلیل واقع‌شدن بر روی گسل زلزله، در ردیف استان‌های پرخطر کشور قرار دارد.

کد مطلب 3896621

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