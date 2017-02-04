به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس اعلام مرکز لرزه‌نگاری موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران، ساعت ۱۳ و ۴۲ دقیقه و ۴۶ ثانیه ظهر شنبه، زلزله‌ای به بزرگی ٣.۲ درجه در مقیاس ریشتر تیتکانلو از توابع شهرستان فاروج در خراسان شمالی را لرزاند.

برپایه این خبر، این زلزله در موقعیت ۳۷.۲۴۳ شمالی و ۵۸.۲۹۷ شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ‌داده است.

هنوز اطلاعی از خسارت‌های احتمالی در این منطقه گزارش نشده است.

همچنین در ساعت ۹ و ۲۹ دقیقه و ۴۱ ثانیه صبح امروز شنبه، زلزله‌ای به بزرگی ۱.۶ درجه در مقیاس ریشتر شهرستان بجنورد را لرزاند.

این زلزله در موقعیت ۳۷.۴۲۹ شمالی و ۵۷.۲۷۲ شرقی و در عمق ۸ کیلومتری زمین رخ‌داده است.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی به دلیل واقع‌شدن بر روی گسل زلزله، در ردیف استان‌های پرخطر کشور قرار دارد.