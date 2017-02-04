۱۱۰خانوار در اثر سیل اخیر آسیب دیده اند/خطوط تلفن قطع شد

خبرگزاری مهر - گروه استان ها: پس از بارندگی های سیل آسا دو هفته گذشته در جنوب استان سیستان و بلوچستان که علاوه بر خسارت های قابل توجهی که به بخش های کشاورزی و زیرساخت وارد کرد به تعدادی از خانه های مسکونی نیز آسیب وارد شد، قول هایی از طرف مسئولین کشوری و استانی جهت اعطای تسهیلات با بهره کم و وام های بلاعوض داده شد.

اما هنوز زمین ها خشک نشده بود که با ورود سامانه بارشی جدید در آخر هفته گذشته مجددا مسائل و مشکلات جدیدی برای مردم استان سیستان و بلوچستان ایجاد شد.

با شروع بارش ها در ابتدا و طبق معمول همیشه و باتوجه به ضعف زیرساخت های ارتباطی، راه های برخی از مناطق در استان سیستان و بلوچستان مسدود شد.

رضا اربابی، مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به بارندگی هایی که از شب گذشته در سطح استان سیستان و بلوچستان شروع شده بود و ایجاد و روان آب و سیلاب در برخی از مناطق استان از شب گذشته تاکنون ۱۶ مسیر اصلی و فرعی در سطح استان مسدود شد.

وی افزود: با تلاش نیروهای امدادی و راهداری در حال حاضر سه محور بازگشایی شده است که امیدواریم بقیه مسیرها هم به زودی بازگشایی شود.

وی گفت: در حال حاضر سه مسیر ارتباطی سوران به مهرستان، مهرستان به سرباز و پسکوه به سوران تاکنون بازگشایی شده اند.

مدیر کل دفتر مدیریت بحران استانداری سیستان و بلوچستان گفت: البته با توجه به توقف بارش ها و تلاش نیروهای امدادی و راهداری امیدواریم تمام مسیرها به زودی بازگشایی شوند.

وی افزود: همچنین به منظور بررسی میزان خسارت تیم های ارزیابی به منطقه اعزام شده اند که پس از جمع بندی از طریق رسانه ها اطلاع رسانی خواهد شد.

اما مصائب و مشکلات مردم استان سیستان و بلوچستان فقط به بسته شدن راه ها و مسیرهای ارتباطی خلاصه نمی شود.

مدیرعامل جمعیت هلال احمر سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در جریان بارندگی های اخیر در سطح استان سیستان و بلوچستان ۳۴روستا مربوط به حوزه شهرستان های خاش، مهرستان، سراوان، دلگان و سیب و سوران با سیل درگیر بودند.

رسول راشکی با اشاره به اینکه ۱۱۰خانوار در اثر سیل اخیر آسیب دیده اند، افزود: با توجه به آمادگی نیروهای امدادی در منطقه خوشبختانه به ۵۹۱ نفر از افراد گرفتار در سیل به موقع امداد رسانی انجام شد.

وی گفت: تاکنون ۲۳۹ نفر از افراد گرفتار در سیلاب در قالب ۵۰ خانوار به صورت اضطراری اسکان داده شده اند.

وی تاکید کرد: همچنین اقلام امدادی و خوراکی مورد نیاز مانند چادر امداد، موکت، قوطی کنسرو، پتو و مقدار لازم مواد غذایی و اقلام ضروری دیگر در میان آسیب دیدگان این حادثه توزیع شده است.

با توجه به آمادگی نیروهای امدادی خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات جانی در این حادثه نداشته ایم

راشکی تصریح کرد: با توجه به آمادگی نیروهای امدادی خوشبختانه تاکنون هیچ گونه تلفات جانی در این حادثه نداشته ایم.

وی افزود: البته صبح دیروز یک مورد ریزش آوار منزل مسکونی در شهرستان ایرانشهر اتفاق افتاد که مردی ۵۰ ساله در اثر ریزش سقف زیر آوار ماند که خوشبختانه باحضور به موقع نیروهای امدادی این فرد به سلامت از زیر آوار بیرون آورده شد.

وی گفت: در این مدت ۳۱ تیم عملیاتی و امدادی مشتمل بر ۱۲۹ امدادگر و ۲۱ دستگاه خودرو کار خدمت رسانی را به افراد سیل‌زده استان را انجام داده اند.

وی افزود: همچنین در این مدت ۲ خودروی حامل سرنشین که در سیلاب گرفتار شده بودند توسط نیروهای هلال احمر استان سیستان و بلوچستان رهاسازی شدند.

اما جدای از این امدادرسانی ها ظاهرا برخی مشکلات تازه بعد از سیل شروع شده است به عنوان نمونه از دیروز تا حالا با توجه به شدت بارندگی ها و ایجاد سیلاب خطوط تلفن دائمی، ایرانسل، همراه اول و اینترنت قطع شده است که علاوه بر مشکلاتی که در خصوص ارتباط گیری برقرار کرده است باعث شده که خدمات رسانی برخی از بانک ها و دستگاه های خودپرداز در جنوب استان بامشکل جدی مواجه شود.

از همین رو ولی محمد حیدری، معاون شرکت شبکه مخابرات سیستان و بلوچستان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: با توجه به بارندگی ها و ایجاد سیلاب از عصر دیروز فیبر نوری زیرساخت و ارتباطات مخابرات استان قطع شده است.

وی افزود: این مسئله باعث قطع شدن خطوط ارتباطی همراه اول و ایرانسل در سه نقطه در جنوب استان سیستان و بلوچستان شده است.

وی گفت: باتلاش همکاران ما خرابی دو نقطه تاکنون برطرف شده است اما یک نقطه دیگر که مربوط به جنوب استان است باتوجه به میزان خسارت ها نیاز به زمان بیشتری دارد.

معاون شرکت شبکه مخابرات سیستان و بلوچستان کرد: هم اکنون خطوط ارتباطی زاهدان به طرف جنوب استان قطع است همچنین در شهرستان های سراوان، خاش، ایرانشهر، سرباز، دلگان، راسک، نیکشهر و چابهار هم ارتباط سیار همراه اول و ایرانسل همچنان قطع است.

در مجموع ظاهرا علاوه بر خسارت هایی که سیلاب وارد کرده است باید منتظر مسائل و مشکلات بعد از آن هم باشیم که امیدواریم مسئولان کشوری و استانی باتوجه به میزان خسارت ها و عمق محرومیت ها در استان سیستان و بلوچستان تصمیمات مناسبی را در این خصوص اتخاذ کنند.