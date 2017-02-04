به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید احمد میرعمادی ظهر امروز در دیدار با معاون اجرایی رئیس جمهور در سخنانی با بیان اینکه از چندمین سفر شما به لرستان تشکر می کنم اظهار داشت: همچنین از استاندار لرستان که با تمام وجود و همچنین همت بلند برای رفع مشکلات استان تلاش می کند نیز تشکر می کنم.

پشتوانه نظام مردم هستند

وی با بیان اینکه برای من مایه افتخار بود که لرستان در این ایام دهه فجر با افتتاح طرح ها و پروژه های مختلف حرفی برای گفتن داشت گفت: نتیجه تلاش و کوشش استاندار لرستان بوده و ایشان از استانداران موفق هستند چرا که تلاش می کنند که استان پیشرفت کند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد در ادامه سخنان خود با بیان اینکه انقلاب ما امروز تبدیل به یک درخت تنومند پرثمر شده است گفت: ثمره انقلاب تنها در داخل نیست بلکه ثمره بیرونی آن نیز با اهمیت و با عظمت بوده است.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه آنچه که مهم بوده این است که این درخت تنومند تبدیل به یک قدرت معنوی در جهان شده است گفت: این قدرت معنوی را باید حفظ کنیم.

وی با تاکید بر اینکه این قدرت معنوی کار ساز، پیش برنده و مورد توجه است افزود: در این راستا ما وظیفه داریم که مردم را در صحنه نگه داریم و برای آنها خدمت کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه مهمترین پشتوانه نظام مردم هستند بیان داشت: اگر امروز با قدرت در مقابل دهن کجی رئیس جمهور آمریکا حرف می زنیم به پشتوانه مردم بوده و این مهم است که مردم را فراموش نکنیم چرا آنها عامل اصلی تقویت کننده نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران هستند.

عزت نظام نباید خدشه دار شود

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه باید هرچه می توانیم به مردم خدمت کنیم تا در دنیا تاثیر گذار باشیم گفت: اقتدار ایران اسلامی توام با عزت و کرامت است.

وی با بیان اینکه گاهی اقتدارها برخواسته از چیزهایی است که عزت در آن نیست اما اقتدار امروز ایران توام با کرامت است گفت: در این راستا عزت نظام را نباید خدشه دار کنیم.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با تاکید بر اینکه این اقتدار به آسانی به دست نیامده که آن را خدشه دار کنیم افزود: مهم ترین مسئله این است که جهت گیری کارهای ما درست بوده و در راستای آرمان شهدا، منشور انقلاب، وصیت نامه امام بزرگوار و رهنمودهای رهبری باشد.

آیت الله میرعمادی با بیان اینکه اگر می خواهیم اقتدار و عزت نظام حفظ شود باید متحد باشیم چرا که اتحاد یکی از دستاوردهای انقلاب است افزود: ما باید همدل و منسجم باشیم و در حفظ ولایت و تبعیت از ولایت منسجم بمانیم.

وی با بیان اینکه ممکن است اختلاف سلیقه باشد اما چهارچوبی داریم که باید آن را حفظ کنیم تصریح کرد: مسئله ای که نباید نادیده گرفته شود تبعیت از رهبری بوده چرا که اساس نظام بر تبعیت از رهبری است و ولایت مایه عزت و کرامت ما است.

دولت توجه بیشتری به لرستان داشته باشد

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با اشاره به اینکه اگر خدایی نکرده بخواهیم کاری کنیم که باعث تضعیف رهبری شود یقیقنا همه ضرر می کنیم گفت: امام(ره) حفظ نظام را اوجم واجبات دانستند.

آیت الله میرعمادی در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه در استان لرستان طرح های فروانی دنبال می شود که انتظار ما این است دولت همچنان که عنایت کرد لرستان را پایلوت اقتصاد مقاومتی کرد حمایت و پشتیبانی اش بیشتر و گسترده تر باشد گفت: واقعیت امر این است که کمک دولت می تواند برای زیرساخت ها و تخصیص اعتبارات تاثیر گذار باشد.

وی با تاکید بر اینکه با حضور بخش خصوصی و همچنین دولت در لرستان نتیجه مطلوبی می گیریم گفت: ما از شما انتظار داریم که از شخص رئیس جمهور بخواهید که اقتصاد مقاومتی را در مقام عمل در لرستان عملیاتی کنند.

نماینده ولی فقیه در لرستان و امام جمعه خرم آباد با بیان اینکه جذب سرمایه گذار خصوصی و به کار گیری ظرفیت های داخلی استان کار بسیار سخت و زمان بری است ولی می توانیم با کمک دولت زیرساخت ها را فراهم کنیم گفت: اگر عنایت رئیس جمهور باشد پروژه ای چهارخطه، راه آهن و ... سال آینده در استان عملیاتی می شوند.

آیت الله میرعمادی با تاکید بر اینکه آنچه در توان استان بوده به کار گرفته شده و از تمام ظرفیت های استان استفاده شده است عنوان کرد: اما انتظار این است عنایت بیشتری از سوی دولت به لرستان صورت بگیرد.

وی با تاکید بر اینکه بعضی از وزارت خانه ها در استان باید ورود جدی تری داشته باشند گفت: برخی وزارتخانه ها باور کنند لرستان پایولت اقتصاد مقاومتی است.