رئیس مجلس و رئیس جمهور به کرمان سفر می کنند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی استانداری کرمان، حمید ذکاء اسدی در ستاد انتخابات استان کرمان در محل سالن جلسات معاونت سیاسی، امنیتی و اجتماعی استانداری اظهار داشت: تاکنون دو جلسه ستاد انتخابات در استان کرمان برگزار شده است.

وی بیان داشت: زمانبندی انتخابات به ستادهای انتخاباتی سراسر کشور اعلام شده است و بر طبق زمانبندی باید اعضای شوراها از اول تا پنجم فروردین ماه ۹۶ خود را برای نمایندگی کاندیدا می کردند، اما در صورت تصویب قانون جدید شاهد نام نویسی کاندیداهای شوراها از ۲۳ اسفند ماه ۹۵ خواهیم بود و تشکیل هیئت های اجرایی نیز یک هفته زودتر انجام می شود.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار کرمان عنوان کرد: تاکید ستاد انتخابات کشور بر صیانت از آرا مردم، برگزاری انتخابات سالم و قانونی است.

ذکاءاسدی با اشاره به اینکه توجه به انسجام داخلی و جلوگیری از دوقطبی شدن انتخابات نیز مورد تاکید ستاد انتخابات کشور است، افزود: اعضای ستاد انتخابات باید مراقب رفتار و کردار خود باشند تا شائبه طرفداری از جناح یا حزب خاصی مطرح نباشد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان با اشاره به پیش بینی طرح های امنیتی در قبل، حین و بعد از انتخابات اظهار داشت: کمیته های متناظر انتخاباتی وزارت کشور در استان کرمان شکل گرفته و تاکنون سه جلسه برگزار شده است.

ذکاءاسدی عنوان کرد: امنیت در انتخابات اولویت اصلی ماست و حفاظت از صندوق های اخذ رای با نیروی انتظامی با همکاری سایر سازمان های امنیتی، اطلاعاتی و نظامی است.

وی با اشاره به اینکه استان کرمان در صدر استان ها از نظر اجرای پروژه های اقتصاد مقاومتی است از سفر رئیس مجلس شورای اسلامی در هفته جاری و سفر رئیس جمهوری طی هفته آینده به استان کرمان خبر داد.

رئیس ستاد انتخابات استان کرمان خواستار انجام پیش بینی های لازم برای استفاده از سامانه های الکترونیکی و مخابراتی در انتخابات پیش رو شد و تاکید کرد: تشکیلات دولتی و عمومی باید همکاری کامل را با ستاد انتخابات داشته باشند.

ذکاءاسدی ادامه داد: مقام معظم رهبری و مردم از ما می خواهند تا انتخابات را به صورت امن، سالم، با صداقت و نیت درست برگزار کنیم.

وی با تاکید بر اینکه با هر فردی که بخواهد خلاف رویه قانونی در انتخابات عمل کند، برخورد می شود، عنوان کرد: مهم این است، وظیفه شرعی، قانونی و ملی خود را انجام دهیم.

در این نشست همچنین مدیرکل ثبت احوال استان کرمان و عضو ستاد انتخابات بیان داشت: ستاد انتخابات ثبت احوال استان کرمان تشکیل شده است.

حسین زین الصالحین با اشاره به اینکه صدور کارت هوشمند ملی برای مجریان انتخابات در حال انجام است، اظهار داشت: کارت هوشمند ملی باید برای تمام مردم استان کرمان در سال های آینده صادر شود.

علیار اسکندری نسب مدیرکل سیاسی و انتخابات استانداری و دبیر ستاد انتخابات استان کرمان نیز در این جلسه گفت: ستادهای اجرایی و نظارت بر انتخابات در سراسر استان کرمان تشکیل می شود.

وی از برگزاری جلسه فعالان سیاسی با حضور استاندار کرمان در آینده ای نزدیک خبر داد و ابراز کرد: مشارکت حداکثری در انتخابات مورد تاکید رهبر معظم انقلاب اسلامی است و همه دست اندرکاران انتخابات باید به این موضوع توجه داشته باشند.

اسکندری نسب یادآور شد: تمام حوزه های انتخابیه در شهرستان ها به صورت حوزه اصلی هستند و حوزه فرعی نداریم.

محمدرضا فتوت معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع انسانی استاندار کرمان و رئیس کمیته مالی و پشتیبانی ستاد انتخابات استان کرمان نیز در این نشست بیان داشت: آمادگی لازم برای پشتیبانی همه جانبه از انتخابات پیش رو را در استان کرمان داریم.

همچنین خلیل همایی راد مدیرکل امنیتی و انتظامی استانداری و رئیس کمیته امنیت ستاد انتخابات استان کرمان در سخنانی بیان داشت: طرح امنیت انتخابات در استان کرمان برای قبل، حین و بعد از انتخابات تدوین شده است.