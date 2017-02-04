سرآمدی لرها در دوران دفاع مقدس/مردم لرستان شایسته خدمتگزاری هستند

به گزارش خبرنگار مهر، محمد شریعتمداری ظهر امروز در دیدار با نماینده ولی فقیه در لرستان با اشاره به ایام الله دهه فجر اظهار داشت: امام راحل ایثارگری ها و پایمردی های فراوان کردند تا انقلاب به ثمر برسد.

وی با بیان اینکه امام(ره) مرارت ها و زجرهای فراوانی کشیدند تا این شجره طیبه شکل بگیرد، تصریح کرد: امروز مسلمانان و مردم بسیاری در اقصا نقاط دنیا شیفته نگرش امام راحل به مسائل هستند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه عطر و بوی امام راحل مردم بحرین را به اندیشه وا داشته است، تصریح کرد: در یمن که سالها حیات خلوت صعودی ها بود، امروز مردم با تاسی از اندیشه های امام راحل به مقاومت پرداخته اند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه همه این ها از برکات وجودی حضرت امام(ره) است، گفت: انقلاب اسلامی ایران حقیقتا یک انفجار نور بود که در زمان امام راحل اتفاق افتاد.

وی با بیان اینکه این ایام بسیار ارزشمند است و یاد و خاطره شهدای زیادی را برای ما زنده می کند، تصریح کرد: در همین شهر و در استان لرستان بزرگان زیادی برای تحقق اندیشه های امام راحل تلاش کردند.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه لر ها در جنگ سرآمد بوده اند و در سطوح بزرگ نقش اساسی داشتند، افزود: نقش لرها و مردانگی آنها همواره زبانزد بوده است و این مردم شایسته خدمتگزاری هستند.

شریعتمداری با اشاره به اینکه استاندار و همکاران ایشان با همه وجود برای لرستان تلاش می کنند، اظهار داشت: مشکلات فراوان است و تا نقطه مطلوب فاصله داریم.

وی با بیان اینکه لرستان در دولت تدبیر و امید به یک کارگاه بزرگ تبدیل شده و سرمایه گذاری داخلی و خارجی در آن رونق گرفته است، تصریح کرد: در حوزه های بهداشتی، راه های روستایی و به ویژه گازرسانی روستایی اقدامات خوبی در لرستان صورت گرفته است.

معاون اجرایی رئیس جمهور با تاکید بر اینکه در سفر ریاست جمهور به لرستان تصمیمات خیلی خوبی گرفته شد، افزود: ۱۰۰ درصد منابع مورد نیاز برای اجرای پروژه های سفر هیئت دولت در روزهای آتی تخصیص می یابد.

شریعتمداری با اشاره به اینکه از حمایت های شما نماینده ولی فقیه در لرستان از فعالیت های دولتی در استان تشکر داشته و قدردانی می کنیم، گفت: وحدتی که شما در استان ایجاد می کنید منشا خیر و برکت است.