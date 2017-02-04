پرستاران بیمارستان فوق تخصصی قلب بوشهر تجلیل شدند

به گزارش خبرنگار مهر، معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار بوشهر صبح شنبه در این آئین با تبریک دهه فجر انقلاب اسلامی و میلاد حضرت زینب (س) و روز پرستار، از همه‌کسانی که در حوزه سلامت جامعه تلاش می‌کنند به‌ویژه پرستاران تشکر کرد.

عبدالکریم گراوند افزود: پرستاران خدمت بزرگی به جامعه می‌کنند و ما برای آنان آرزوی موفقیت و سربلندی می‌کنیم و به آنان خدا قوت می‌گوئیم.

مدیر دانشجویی فرهنگی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر نیز با تبریک دهه فجر و میلاد حضرت زینب و روز پرستار هدف از این برنامه را توانمندسازی دانشجویان در عرصه‌های مختلف و آشنایی دانشجویان با مسئولیت‌های خطیر اجتماعی عنوان کرد.

محمدمهدی محمدی افزود: این برنامه به همت همه تشکل‌های دانشجویی اعم از بسیج، انجمن اسلامی، جامعه اسلامی به‌ویژه کسانی که در جشنواره‌های فرهنگی و قرآن و عترت دانشگاه حضور فعال دارند ترتیب داده‌شده بود.

در این برنامه دانشجویان و مسئولان دانشگاه علوم پزشکی بوشهر با تبریک میلاد حضرت زینب و روز پرستار به پرستاران این بیمارستان، از خدمات آنان با اهدای شاخه گل و شیرینی تقدیر کردند.