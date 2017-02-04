نمایشنامه نویسان معاصر فرانسه در تئاتر شهر خوانش می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسات نمایشنامه خوانی «یک ماه با نمایشنامه نویسان معاصر فرانسه» به همت گروه تئاتر «راشا» به سرپرستی فرهاد شریفی و همکاری مجموعه تئاتر شهر از روز یکشنبه ۱۷ بهمن ماه با حضور گروه های مختلف نمایشی در سالن کنفرانس مجموعه تئاتر شهر برگزار می شود.

این آثار که ترجمه متون آن بر عهده زیبا خادم حقیقت بوده حاصل تلاش برخی از نویسندگان و نمایشنامه نویسان فرانسه از سال ۱۹۷۰ تا سال ۲۰۰۰ میلادی است که به رغم برخورداری از اهمیتی که در تئاتر فرانسه و اروپا دارند، در کشور ما همچنان ناشناخته باقی مانده اند.

طبق برنامه ریزی های انجام گرفته برنامه جلسات نمایشنامه خوانی «یک ماه با نمایشنامه نویسان معاصر فرانسه» که ساعت ۱۸ برگزار می شود، به ترتیب زیر اعلام شده است:

یکشنبه ۱۷ بهمن: نمایشنامه «یکشنبه»، نویسنده: میشل دویچ، کارگردان: فرهاد شریفی با حضور مدیا کاشیگر

یکشنبه ۲۴ بهمن: نمایشنامه «درخواست کار»، نویسنده: میشل وینور، کارگردان: مجتبی کریمی با حضور کامران سپهران

یکشنبه اول اسفند: نمایشنامه «بارانداز غربی»، نویسنده: برنارمری کلتس، کارگردان: بهزاد آقا جمالی با حضور رضا سرور

یکشنبه ۸ اسفند: نمایشنامه «هوس کشتن روی نوک زبان» نویسنده: زویه دورنژه ، کارگردان: سیما شیبانی با حضور اصغر نوری

چهارشنبه ۱۸ اسفند: نمایشنامه «دیگری»، نویسنده: انزو کرمن، کارگردان: علی منصوری با حضور شیرین بزرگمهر