نقش زنان در پیروزی انقلاب اسلامی حیاتی و کلیدی بود

به گزارش خبرنگار مهر، حجت السلام علی دوستی نژاد ظهر امروز شنبه در همایش نقش زنان روستایی در پیروزی انقلاب اسلامی در روستای یالغوزآغاج از توابع شهرستان قروه، اظهار داشت: در دین اسلام بالاترین جایگاه از آن زنان است و این مهم با پیروزی انقلاب اسلامی و دعوت امام خمینی (ره) از زنان برای مشارکت بیشتر برجسته تر شد.

به گفته وی نه تنها در پیروزی انقلاب که بعد از انقلاب زنان حضوری مؤثر داشتند و آنان بودند که با آماده سازی فضای جامعه به دفاع از کشور در جنگ تحمیلی پرداختند و پس از آن در دوران سازندگی هم استقامت فکری خود را برای رسیدن به توسعه راهی کردند.

دوستی نژاد با بیان اینکه حضور و وجود زنان است که جامعه را می سازد، افزود: جامعه سالم از تأثیرپذیری مدیریت سالم بانوان در خانواده شکل می گیرد و این مهم می تواند تقویت کننده جایگاه بانوان در اجتماع باشد.

وی الگوبرداری از حضرت فاطمه (س) و حضرت زینب (ع) را برای خانواده و اجتماع در راستای تقویت مکاتب اخلاقی مهم دانست.