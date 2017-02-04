۳۹عملیات امدادرسانی توسط هلال احمر استان سمنان انجام شد

علی یحیایی در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به شرایط نامساعد جوی هفته گذشته استان سمنان از نهم لغایت ۱۵بهمن ماه، ابراز داشت: در ۱۳مورد حادثه برف و کولاک در محورهای دامغان-سمنان، توسکستان و محورهای مواصلاتی مهدیشهر، منطقه جنگل ابر شاهرود، محور سمنان-فیروزکوه و محور جندق دامغان به ۹۲۱نفر امداد رسانی شد.

وی با بیان اینکه ۴۵نفر در ۱۱سانحه جاده ای طی یک هفته اخیر به هلال احمر گزارش شد دچار آسیب شده بودند، گفت: یک مورد ریزش آوار نیز در این مدت روی داد که متاسفانه منجر به فوت یکی از هموطنان شده بود.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان از رسیدگی به یک مورد حادثه شهری نیز اشاره داشت و تصریح کرد: در مجموع ۱۵۷نفر در همه حوادث استان اسکان داده شدند.

یحیایی با بیان اینکه در شرایط برف و یخبندان باید از سفرهای غیر ضروری پرهیز کرد، ابراز داشت: متاسفانه بارش برف و وقوع کولاک در هفته اخیر باعث شد تا عده ای از هم هموطنان در شرایط بحرانی گرفتار برف و بوران شوند که باید تاکید داشت در این شرایط نا مساعد جوی در صورتی که الزام به سفر وجود ندارد نباید در محورهای برفگیر تردد کرد.

وی ادامه داد: رانندگانی که قصد عبور از محورهای برفگیر استان سمنان را دارند باید توجه داشته باشند در این شرایط نامساعد قبل از حرکت، خودرو را مورد بازبینی قرار دهند چون موارد بسیاری وجود دارد که رانندگان تجیهزات را به همراه دارند ولی نحوه استفاده از آن را نمی دانند لذا باید گفت صرف داشتن تجهیزات به معنای ایمنی نیست بلکه باید مواردی مانند بستن زنجیر چرخ را حتما فراگرفت.

معاون امداد و نجات هلال احمر استان سمنان با بیان اینکه مسافران محورهای مواصلاتی استان می توانند در صورت بروز هرنوع مشکل به پایگاه های هلال احمر مراجعه کنند، افزود: پزشکان در ۱۷مرکز پایگاه هلال احمر مستقر هستند تا در صورت نیاز به دارو و درمان، رانندگان و همراهان ایشان را اسکان دهند.