حضور بانوان در جامعه روند توسعه اجتماعی را افزایش می دهد

به گزارش خبرنگار مهر، زهرا مفاخری ظهر امروز شنبه در همایش نقش زنان روستایی در پیروزی انقلاب اسلامی در روستای یالغوزآغاج از توابع شهرستان قروه، هدف از این همایش را معرفی و مشارکت و همدلی بانوان در جامعه دانست و اظهار داشت: امروزه توسعه جامعه با مشارکت زنان پیش می رود چرا که بانوان نقش انکارناپذیری در تمامی ابعاد جامعه دارند.

به گفته وی تنها دولتی که به نقش روستا و روستاییان در امر توسعه توجه وافری دارد دولت تدبیر و امید است که با ثبت روز ملی روستا در تقویم رسمی کشور این مهم را نشان داد.

مفاخری بر حضور بانوان روستایی در شوراها تأکید کرد و مشارکت و همفکری آنان را نیاز ضروری برای جامعه دانست.