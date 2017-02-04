ایجاد کمیته های مدیریت سبز در دانشگاه ها

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا واعظ مهدوی صبح امروز در اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز با گرامیداشت دهه فجر گفت: دانشگاه ها اولین دستاورد انقلاب اسلامی بودند.

وی ادامه داد: قبل از انقلاب ۲۰۰ هزار دانشجو در دانشگاه ها حضور داشتند که بعد از انقلاب اکنون حدود ۴ میلیون دانشجو در دانشگاه ها حضور دارد.

معاون سازمان برنامه و بودجه افزود: دانشگاه ها خود یک محور توسعه در مناطق کشور به ویژه در مناطق محروم هستند.

وی ادامه داد: در این نمایشگاه حدود ۳۰ دانشگاه منتخب دستاوردهای اجرائی خود را در حوزه مدیریت سبز عرضه کرده اند و محور فعالیت دانشگاه ها در زمینه های استفاده از انرژی خورشید، جمع آوری آب باران، بهینه سازی سلول های خورشیدی، استفاده مجدد از بازیافت فاضلاب، اصلاح موتورخانه ها و انرژی زمین گرمایی است.

معاون سازمان برنامه وبودجه افزود: اگر امروز فناوران شرکت های دانش بنیان بتوانند روش های نوین استفاده از انرژی خورشیدی را بدست آورند ما خودمان یک بازار مصرف برای آن هستیم. امیدواریم این برنامه ها ما را به یک استاندارد از مدیریت سبز برساند.

وی هچنین از ایجاد کمیته مدیریت سبز در دانشگاه ها خبر داد و گفت: با توجه به اهمیت این موضوع در این کمیته ها نماینده اساتید و تشکل های دانشجویی حضور خواهند داشت.

به گزارش مهر، اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه‌ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز در ایام مبارک دهه فجر در محل سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد. در این نمایشگاه حدود ۳۰ دانشگاه منتخب دستاوردهای اجرائی خود را در حوزه مدیریت سبز ارایه می کنند.

اولین نمایشگاه دستاوردهای اجرایی دانشگاه ها، مؤسسات آموزش عالی و پارک های علم و فناوری در حوزه مدیریت سبز امروز ۱۶ بهمن ۹۵ با حضور محمد حسین امید معاون اداری، مالی و مدیریت منابع وزارت علوم و دکتر معصومه ابتکار رئیس سازمان حفاظت از محیط زیست و جمعی از مسئولان این وزارت و سازمان برنامه و بودجه کشور افتتاح شد و تا روز سه شنبه ۱۹ بهمن ۹۵ ادامه خواهد داشت.

گفتنی است تمام دانشگاه های کشور می توانند با هماهنگی اداره کل نظارت طرح های عمرانی وزارت علوم از این نمایشگاه بازدید کنند.