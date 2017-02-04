اقتصاد نشر و کتاب فعال شود/توزیع عدالت فرهنگی

به گزارش خبرنگار مهر، سید هادی حسینی ظهر شنبه در مراسم افتتاحیه سیزدهمین نمایشگاه بین المللی و سراسری کتاب در ساری، کتاب را پایه حوزه توسعه پایدار برشمرد و افزود: اگر فرهنگ گذشتگان مکتوب نمی شد امروز مورد دستخوش فراموشی قرار می گرفت.

وی اخلاق را یکی از ارکان مهم فرهنگ عنوان کرد و گفت: این رکن امروز مورد توجه کافی قرار نگرفته است.

حسینی با اشاره به فعال بودن ۱۰۰ ناشردر مازندران گفت: کارها و اقدامات خوبی در حوزه ادبیات و شعر مازندران صورت گرفته است.

معاون وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی خواستار کار بیشتر در حوزه تربیتی و کودک ونوجوان در مازندارن شد و گفت: اگر بخواهیم در حوزه کتاب کار خوب صورت گیرد باید در حوزه توزیع تلاشهای خوبی صورت گیرد.

وی با تاکید بر اینکه باید حوزه اقتصاد در کتاب فعال شود به سیاست های وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اشاره و اضافه کرد: پرهیز از چالش های بی فایده از سیاست های مهم این وزارتخانه به شمار می رود.

وی افزود: جهش حوزه فرهنگ نیازمند همکاری و مشارکت بخش های مختلف است زیرا در حوزه فرهنگ اسلامی تهاجم زیادی وجود دارد و اگر هم افزایی نباشد حرکتمان کند خواهد بود.

حسینی توزیع عدالت فرهنگی در جامعه را از دیگر سیاست های فرهنگ و ارشاد اسلامی بیان کرد و گفت: برگزاری جشنواره فیلم فجر و کتاب در این راستا بوده است.

در مراسم افتتاحیه نمایشگاه کتاب از کتابهای برگزیده سال با حضور مسئولان رونمایی شد.