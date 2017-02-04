اجرای پروژه مشترک مطالعاتی گروه ایرانی و ایتالیایی در «شهر سوخته»

به گزارش خبرگزاری مهر به‌ نقل از روابط عمومی اداره‌ کل میراث فرهنگی سیستان و بلوچستان، کامبیز مشتاق گوهری اظهار داشت: در توافق صورت گرفته بین دو گروه ایرانی و ایتالیایی مقرر شد پروژه مشترک گروه ایرانی، ایتالیایی درباره مطالعات میان رشته ای و بازنگری عرصه و حریم در شهر سوخته اجرا شود.

وی افزود: این پروژه با هدف توسعه دانش میان رشته‌ای و مطالعات وابسته به مواد باستانی از تاریخ ۸ بهمن ماه با حضور گروهی از باستان شناسان و محققان میان رشته‌ای ایرانی و ایتالیایی از دانشگاه سالنتو رم در شهر سوخته در حال اجرا و تا تاریخ ۱۸ بهمن ادامه دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری سیستان و بلوچستان ادامه داد: این پژوهشگران قصد دارند تا ضمن مطالعه به روی بقایای انسانی به دست آمده از گورستان شهر سوخته شامل اسکلت‌ها بقایایی تدفین ضمن پی بردن به بخشی از روش زندگی در هزاره سوم پیش از میلاد در این منطقه، به مسائلی از قبیل تنوع نژادی نیز بپردازد که تحت نظر متخصصان ژنتیک باستان شناسی انجام می‌شود.

وی بیان کرد: از اهداف دیگر این طرح مطالعه بقایای جانوری و گیاهی برای بازسازی طبیعت و اقلیم منطقه در هزاره سوم است.

وی یادآور شد: به کار بردن روش‌های نوین در نقشه‌برداری و برآورد عرصه و حریم دقیق تپه شهر سوخته از دیگر برنامه‌هایی است که امسال و سال‌های آتی انجام خواهد شد.