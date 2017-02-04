فیلم/ حصاری برای تبدیل مه به آب

به گزارش خبرگزای مهر به نقل از ماشابل، شرکت آلمانی WaterFoundation حصار توری بزرگی در کوه های اطلس واقع در مراکش ساخته تا به وسیله آن آب مه را برداشت کنند.

این حصار که Claudefishing نام دارد بزرگترین پروژه برداشت آب از مه در جهان به حساب می آید و می تواند روزانه ۱۶۰۰ گالن آب به روستاهای اطراف برساند. به وسیله این روش بخشی از خشک ترین نقاط کره زمین می توانند از آب پاک بهره ببرند.

از سوی دیگر این فناوری زندگی زنان منطقه را به طور کلی زیرو رو کرده زیرا آنها وظیفه تامین آب خانوار را برعهده دارند. در آفریقا زنان سالانه ۴۰ میلیارد ساعت صرف تامین آب می کنند.