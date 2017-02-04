۱۲ پروژه زیربنایی در شهرستان آبیک افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، در پنجمین روز از دهه مبارک فجر روز شنبه با حضور همتی فریدون همتی استاندار قزوین، رحمانی فرماندار آبیک، مدیرکل دفتر اقتصادی استانداری و جمعی از مدیران دستگاههای اجرایی به طور همزمان بهره برداری از ۱۲ پروژه زیربنایی و تولیدی با اعتباری بالغ بر ۵۴۳ میلیارد ریال در شهرستان آبیک افتتاح و کلنگ زنی شد.

در این مراسم ابتدا گازرسانی به روستای کهوانک افتتاح شد.

با اجرای طرح گازرسانی به روستای کهوانک که با ۳۸ میلیارد ریال اعتبار انجام شده است تعداد ٢٩خانوار این روستا از تسهیلات گاز طبیعی بهره مند شدند.

در این مراسم همچنین به طور نمادین عملیات گازرسانی به ۴ روستای شهرستان آبیک شامل نوده، کیاده، غریب مزرعه و ابراهیم اباد با تحت پوشش قرار گرفتن ۱۰۹ خانواده با ۱۵ میلیارد ریال اعتبار آغاز شد.

فریدون همتی در مراسم افتتاح گازرسانی روستای کهوانک در َشهرستان آبیک گفت: با همه مشکلات موجود دولت تلاش می کند مسیر خدمت رسانی هموار شود و رضایت مردم تامین شود.

استاندار قزوین تصریح کرد: انقلاب اسلامی از نعمت های الهی است که به رهبری بنیانگذار جمهوری اسلامی و مشارکت گسترده مردم با اتحاد و وحدت مردم به نتیجه رسید و امروز تداوم انقلاب هم به انسجام نیاز دارد.

وی بیان کرد:استقلال، آزادی جمهوری اسلامی از برکات انقلاب اسلامی است که باید قدردان خون شهدا و ایثارگران باشیم و ازآن صیانت کنیم.

همتی یادآورشد: باید قدردان خدمات همه دولت ها در نظام جمهوری اسلامی باشیم زیرا هر دوره دولتها آنچه در توان داشتند برای رفع مشکلات مردم بکار گرفتند اما کارهای باقیمانده زیاد است و همه باید تلاش کنند تا خدمات رسانی متوقف نشود.

وی اضافه کرد: دولت تدبیر و امید در این راه با وجود سختی ها و موانع زیاد از جمله تحریم ها و کاهش درآمدهای کشور به واسطه کاهش قیمت نفت، گام های بلندی برداشته است.

استاندار قزوین یادآورشد: مهمترین اولویت دولت، توسعه عمران و آبادانی مناطق و روستاهاست و ما نیز در استان دغدغه حل مشکلات و خدمت رسانی را داریم و در این مسیر استفاده از ظرفیت های استان برای توسعه ضروری است.

همتی با اشاره به ضرورت تامین اعتبارات لازم برای حل مشکلات و کمبودها گفت: در صورت تامین اعتبارات لازم قادریم طرح های پیش بینی شده را با سرعت بیشتری اجرایی کرده و به اشتغال استان کمک کنیم.

افتتاح ۹۱۳ طرح در استان قزوین



استاندار با اشاره به افتتاح طرح های عمرانی و خدماتی دهه فجر در استان اظهارداشت: همزمان با دهه مبارک فجر ۹۱۳ پروژه با اعتباری بالغ بر ۴۸۵ میلیارد تومان در استان افتتاح می شود که در امور زیربنایی و عمرانی با ۷۵۸ پروژه و ۲۶۹ میلیارد تومان، امور اقتصادی با ۸۳ پروژه و ۱۷۲ میلیارد تومان و امور فرهنگی ۷۲ پروژه با ۴۲ میلیارد تومان طرح است.

استاندار یادآورشد: علاوه بر پروژه های یاد شده تعداد ۳۱۷۱ واحد مسکونی درنقاط شهری و روستایی استان نیز دردهه فجر به بهره برداری می رسد که ۸۰۱ واحد توسط بنیاد مسکن و ۲۰۰۰ واحد نیز توسط راه و شهرسازی در مسکن مهر و ۱۱۰ واحد برای مددجویان کمیته امداد و ۲۶۰ واحد ویژه مددجویان بهزیستی است.

۶۷۸ پروژه دولتی و ۵۰ پروژه بخش خصوصی

همتی گفت: این طرح ها با همکاری بخش خصوصی آماده افتتاح شده و ۶۷۸ پروژه دربخش دولتی، ۵۰ پروژه دربخش خصوصی و ۱۸۵ پروژه مشارکتی است که با افتتاح آنها برای یک هزار و ۶۵ نفر شغل ایجاد خواهد شد.

وی بیان کرد: در سفر رئیس جمهوری به استان ۷۰۰ تا ۸۰۰ طرح و در هفته دولت هم ۸۱۷ طرح به بهره برداری رسید که بیانگر تلاش شبانه روزی خادمان ملت برای خدمت به مردم میهن اسلامی است.

غبار روبی مزار شهدا، دیدار با خانواده های شهدا، یک خانواده مددجو و دیدار مردمی از دیگر برنامه های استاندار در سفر به شهرستان آبیک است.